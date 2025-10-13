CANLI SKOR ANA SAYFA
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2025: Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2.764 sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı! Sağlık Bakanlığı 2025’te toplamda 2.764 sürekli işçi alımı yapacağını açıkladı. Ancak başvuru ekranı henüz açılmadı; ilan duyurusu yakında İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylar, müracaatlarını İŞKUR e-şube ya da “Açık İş İlanları” sayfası üzerinden gerçekleştirecek. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2.764 sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur? İşte detaylar!

Sağlık Bakanlığı 2025 personel alım sürecinin ikinci ayağında 2.764 sürekli işçi kadrosu için hazırlık yapıyor. Başvurular henüz başlamadı; ilan, ilerleyen günlerde İŞKUR üzerinden yayımlanacak. İlan aktif olduğunda adaylar başvurularını İŞKUR e-şube ya da ilan sayfası üzerinden online olarak yapacak. Başvuru tarihleri, kadro listeleri ve şartlar ilanla duyurulduğunda kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı İŞKUR 2.764 sürekli işçi alımı başvuruları başladı mı, nasıl başvurulur? Detaylar haberimizde...

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın 2.764 sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden başvurular henüz (7 Ekim 2025 itibarıyla) başlamadı ve başvuru ekranı erişime açılmadı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamalarına göre, söz konusu 2.764 sürekli işçi alımı ilanı ve detayları önümüzdeki günlerde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından duyurulacaktır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR 2.764 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı başvuruları, ilanın yayımlanmasının ardından yalnızca elektronik ortamda (online) alınacaktır. Şahsen başvuru kabul edilmeyecektir. Adaylar, Türkiye İş Kurumu'nun resmî internet sitesi olan esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapmalıdır.

