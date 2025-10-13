Müge Anlı ile Tatlı Sert 13 Ekim Pazartesi ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Her sabah milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplayan Müge Anlı ile Tatlı Sert, hafta başında yine çarpıcı gelişmelerle gündemde. 13 Ekim 2025 Pazartesi günü ATV canlı yayınında, kayıp dosyaları ve şüpheli olaylarda yeni deliller ortaya çıkıyor. Stüdyoda yaşanan yüzleşmeler ve canlı bağlantılarla programda tansiyon yükseliyor. Günün en çok konuşulan anlarını kaçırmamak için Müge Anlı canlı izle, ATV canlı yayın bağlantılarını kullanabilirsiniz. İşte Müge Anlı son bölüm detayları ve 13 Ekim canlı yayını…

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 21 yaşındaki Erkan Ordu programa biyolojik ailesini bulmak için geldi. Büyüten anne ve babasının kavgası arasında gerçek ailesini arayan Erkan'ın ''2004 yılında Isparta Devlet Hastanesi'ne bırakıldı, annesinin adı Ayşe'' olduğu öğrenildi.

👉 2019'da sırra kadem basan Sefa Soyalp'e ne oldu? Şüpheli kaybın tarafları karşı karşıya... Baba Murat Soyalp, ''Oğlum yurt dışına çıktı diye yalan söyledim'' dedi.

👉 Siirt Karabağ köyünden kaybolan yaşlı adamdan 24 gündür haber alınamıyor. Ramazan Batur'un kızları canlı yayına gelerek babalarının bulunmasını istedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6