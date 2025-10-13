MasterChef Türkiye 12 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu!

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın takım kaptanları belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyiciler ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kaptanlık için yarışırken, yarışmacılar arasındaki rekabet doruğa çıktı. Peki 12 Ekim Pazar MasterChef'te kırmızı ve mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı ve mavi takımın oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

MASTERCHEF TÜRKİYE 12 EKİM KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununda yarışmacılara 45 dakikalık süre verildi. Bu sürede altı adet lahmacun yapmaları istenmişti. Şeflere sunduğu tabak ile zorlu mücadeleyi en başarılı şekilde bitiren kişi Furkan oldu. Böylece Furkan, haftanın mavi takım kaptanı seçildi. Kırmızı takım kaptanlığı ise Furkan'ın seçimi ile Murat Can üstlendi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

MasterChef Türkiye 2025'te yeni bölümde kırmızı takımın kaptanı Murat Can oldu. Peki, Murat Can takımına kimleri kattı? İşte o isimler;

Murat Can (Kaptan)

Hakan

Sümeyye

Ayla

Mert

Cansu

Onur

Aslı

Nisa

MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ TAKIM OYUNCULARI

MasterChef Türkiye 2025'te yeni bölümde mavi takımın kaptanı Furkan oldu. Peki, Furkan takımına hangi isimleri kattı? İşte o isimler;

Furkan (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Gizem

Sezer

Eylül

Ayten

Barış

Çağlar

👉 MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM TANITIM