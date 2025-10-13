CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef Türkiye 12 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu!

MasterChef Türkiye 12 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu!

MasterChef Türkiye'de 2025'te 12 Ekim tarihli kaptanlık oyununu kimler kazandı? Mavi takım kaptanı ve kırmızı takım kaptanlığına kim seçildi? Bu hafta mavi ve kırmızı takımda kimler var, kim kimin yanında yarışacak? Kaptanlık düellosunda kim fark yarattı, jüri kararını neye göre verdi? İzleyiciler merakla ekran başına geçti; bu hafta 12 Ekim Pazar günü MasterChef’te kaptanlık düellosunun kazananı kim oldu? İşte detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 10:06 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 10:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef Türkiye 12 Ekim kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları kimler oldu!

MasterChef Türkiye 2025'te haftanın takım kaptanları belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyiciler ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Kaptanlık için yarışırken, yarışmacılar arasındaki rekabet doruğa çıktı. Peki 12 Ekim Pazar MasterChef'te kırmızı ve mavi takımın kaptanı kim oldu? Kırmızı ve mavi takımın oyuncuları kimler? Detaylar haberimizde.

MASTERCHEF TÜRKİYE 12 EKİM KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyununda yarışmacılara 45 dakikalık süre verildi. Bu sürede altı adet lahmacun yapmaları istenmişti. Şeflere sunduğu tabak ile zorlu mücadeleyi en başarılı şekilde bitiren kişi Furkan oldu. Böylece Furkan, haftanın mavi takım kaptanı seçildi. Kırmızı takım kaptanlığı ise Furkan'ın seçimi ile Murat Can üstlendi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KIRMIZI TAKIM OYUNCULARI

MasterChef Türkiye 2025'te yeni bölümde kırmızı takımın kaptanı Murat Can oldu. Peki, Murat Can takımına kimleri kattı? İşte o isimler;

Murat Can (Kaptan)

Hakan

Sümeyye

Ayla

Mert

Cansu

Onur

Aslı

Nisa

MASTERCHEF TÜRKİYE MAVİ TAKIM OYUNCULARI

MasterChef Türkiye 2025'te yeni bölümde mavi takımın kaptanı Furkan oldu. Peki, Furkan takımına hangi isimleri kattı? İşte o isimler;

Furkan (Kaptan)

Özkan

Çağatay

Gizem

Sezer

Eylül

Ayten

Barış

Çağlar

👉 MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ BÖLÜM TANITIM

En son 5 ay önce forma giymiş! Kayıp yıldız...
G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu...
DİĞER
Gençlerin psikolojisi tehlikede! Artık mahkeme bile dur diyor!
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başladı!
Galatasaray'dan orta saha harekatı!
F.Bahçe'den Goretzka hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Kuzey İrlanda - Almanya maçı CANLI izle! Kuzey İrlanda Almanya maçı ne zaman, saat kaçta? Kuzey İrlanda - Almanya maçı CANLI izle! 10:46
Bissouma'da flaş gelişme! Bissouma'da flaş gelişme! 10:39
G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu... G.Saray'da Jelert gelişmesi! Opsiyonu... 09:56
Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! Berke Özer'i bekleyen flaş ceza! 09:41
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Daha Eski
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54