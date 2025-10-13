KYK BURS BAŞVURULARI: 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

CANLI SKOR ANA SAYFA
Üniversite öğrencilerinin merakla beklediği 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları için geri sayım başladı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?, başvuru şartları nelerdir? soruları gündemde yerini aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yürütülen KYK burs ve kredi sistemi, maddi destek almak isteyen öğrenciler için büyük önem taşıyor. İşte 2025-2026 KYK burs başvuru tarihleri, e-Devlet üzerinden başvuru süreci ve merak edilen tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 08:57
Öğrenciler, yeni akademik yıl öncesinde "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için tarih açıklaması yakından takip ediliyor. GSB KYK burs başvuru şartları, kimlerin başvuru yapabileceği, sonuçların açıklanma tarihi ve başvuru ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte KYK burs başvuru süreci, başvuru koşulları ve 2025 KYK burs başvuru tarihine dair tüm bilgiler

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvurularının resmi başlangıç tarihi henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmamıştır

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Güncel ve kesin tarih için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYGM) resmi internet sitelerini ve duyurularını takip etmeniz önemlidir. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları

KYK BURS - KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KYK burs ve kredi başvurusu yapabilecek öğrenciler genel olarak şunlardır:

  • Ön lisans öğrencileri
  • Lisans öğrencileri
  • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez)
  • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (hazırlık sınıfında burs verilmez)

BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

  • Öğrenim kredisinden veya bursundan yararlanmakta olan öğrenciler (Aynı anda hem burs hem de kredi alınamaz.)
  • Kurumdan daha önce burs veya kredi almış olan öğrenciler.
  • Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler.
  • Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri (sadece öncelikli öğrenciler hariç).
  • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler.
  • Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Bazı öğrenciler, Yönetmelikle belirlenen şartları taşımaları halinde burs başvurularında öncelikli kabul edilirler:

  • Şehit ve gazi çocukları (Şehidin bekar çocukları, çocuğu yoksa bekar kardeşleri; gazinin kendisi veya bekar çocukları).
  • Sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engelli olduğu tespit edilenler.
  • Anne ve babası vefat etmiş olan bekar öğrenciler.
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında/sevgi evlerinde barınarak tamamlayanlar veya 5395 sayılı Kanun'un 5. maddesinin (c) bendine göre koruma altına alınan öğrenciler.
  • Lise ve dengi öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar.
  • Bakanlık tarafından belirlenen kıstasları taşıyan milli sporcular.
  • ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda (Alan Yeterlilik Testi-AYT) sayısal, sözel, eşit ağırlık ve dil alanında ham puan bazında ilk 100'e giren öğrenciler (Cahit Arf Bursu).

