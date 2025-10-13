KYK BURS BAŞVURULARI: 2025-2026 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Başvuru şartları nelerdir?

Öğrenciler, yeni akademik yıl öncesinde "KYK burs başvuruları ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor. 2025-2026 eğitim yılı KYK burs ve öğrenim kredisi başvuruları için tarih açıklaması yakından takip ediliyor. GSB KYK burs başvuru şartları, kimlerin başvuru yapabileceği, sonuçların açıklanma tarihi ve başvuru ekranı öğrenciler tarafından araştırılıyor. İşte KYK burs başvuru süreci, başvuru koşulları ve 2025 KYK burs başvuru tarihine dair tüm bilgiler…

KYK BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim-öğretim dönemi için Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) burs ve kredi başvurularının resmi başlangıç tarihi henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanmamıştır

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Güncel ve kesin tarih için Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) ve Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün (KYGM) resmi internet sitelerini ve duyurularını takip etmeniz önemlidir. Başvurular, e-Devlet üzerinden yapılmaktadır.

KYK BURS - KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

KYK burs ve kredi başvurusu yapabilecek öğrenciler genel olarak şunlardır:

Ön lisans öğrencileri

Lisans öğrencileri

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yaptıran öğrenciler (intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri (hazırlık sınıfında burs verilmez)

BURS VERİLMEYECEK ÖĞRENCİLER

Öğrenim kredisinden veya bursundan yararlanmakta olan öğrenciler (Aynı anda hem burs hem de kredi alınamaz.)

Kurumdan daha önce burs veya kredi almış olan öğrenciler.

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler.

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri (sadece öncelikli öğrenciler hariç).

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler.

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler.

ÖNCELİKLİ OLARAK BURS VERİLECEK ÖĞRENCİLER

Bazı öğrenciler, Yönetmelikle belirlenen şartları taşımaları halinde burs başvurularında öncelikli kabul edilirler: