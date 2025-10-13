CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gram altın ne kadar? 13 Ekim Pazartesi çeyrek altın fiyatı nedir? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

Gram altın ne kadar? 13 Ekim Pazartesi çeyrek altın fiyatı nedir? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

Altın yatırımcıları için piyasalardaki son gelişmeleri yakından takip etmek büyük önem taşıyor. 13 Ekim Pazartesi günü itibarıyla altın fiyatlarındaki güncel durum, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar, altın fiyatlarında da etkisini göstermeye devam ediyor. Güncel verileri takip etmek isteyen vatandaşlar için 13 Ekim Pazartesi Kapalıçarşı altın fiyatları ve canlı döviz kuru bilgileri, piyasaların nabzını tutmak açısından büyük önem taşıyor. Peki, Gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı nedir? İşte, 13 Ekim 2025 Pazar günü altın fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 07:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gram altın ne kadar? 13 Ekim Pazartesi çeyrek altın fiyatı nedir? | Kapalıçarşı altın fiyatları alış-satış

KAPALIÇARŞI ALTIN FİYATLARI 13 EKİM | Yatırımcılar ve vatandaşlar, iç ve dış piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek altın ve döviz kurlarındaki güncel hareketleri merak ediyor. Finansal istikrar açısından kritik öneme sahip bu veriler, hem bireysel yatırımcılar hem de tasarruf sahipleri tarafından yakından izleniyor. Özellikle "Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ata altın fiyatları ne kadar oldu?", "Dolar, euro, sterlin kaç TL?" soruları günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 13 Ekim 2025 Pazartesi günü canlı ve anlık döviz kuru takibi yapmak isteyenler için güncel veriler haberimizde...

13 EKİM 2025 GÜNCEL DÖVİZ KURU

ABD Doları: 41,80 (Alış) - 41,85 (Satış)

EURO: 48,58 (Alış) - 48,65 (Satış)

STERLİN: 55,71 (Alış) - 55,99 (Satış)

1 DOLAR = 41,85 TL

💰CANLI - Güncel altın fiyatları için tıklayın! (Gram altın, çeyrek altın ne kadar?)

11 Ekim altın fiyatları | Gram, çeyrek, yarım altın

👉KAPALIÇARŞI ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATLARI 13 Ekim 2025 Pazar

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Gram altın alış: 5403.76

◼Gram altın satış: 5404.54

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Çeyrek altın alış: 9.166,00

◼Çeyrek altın satış: 9.256,00

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Yarım altın alış: 18.332,00

◼Yarım altın satış: 18.518,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Tam altın alış: 36.551,00

◼Tam altın satış: 36.873,00

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Cumhuriyet altını alış: 37.350,00

◼Cumhuriyet altını satış: 37.914,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ NE KADAR?

◼Ata altın alış: 37.535,00

◼Ata altın satış: 37.974,00

NOT: Altın fiyatlarındaki son bilgiler 13 Ekim Pazartesi günü saat 07.04 itibarıyla alınmıştır.

F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
F.Bahçe'den Goretzka hamlesi!
DİĞER
Avrupa Kenan Yıldız ve Arda Güler’i konuşuyor! 6-1’lik zafer sonrası öve öve bitiremediler...
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
G.Saray'da Okan Buruk gelişmesi!
F.Bahçe'de Talisca için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
Daha Eski
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 23:54
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 23:54
Milli maçın hakemi açıklandı! Milli maçın hakemi açıklandı! 23:54
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 23:54