CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler DEPREM SON DAKİKA | 13 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM SON DAKİKA | 13 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

Son dakika deprem 13 Ekim Pazartesi | Deprem riski ile her an karşı karşıya olan fay hatları üzerindeki ülkemizde, sarsıntıların şiddeti, olduğu yer gibi teknik bilgiler iki farklı kaynak tarafından paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin hesaplamalarıyla vatandaşlar, ülkede olan depremleri, şiddetini ve artçıları anlık olarak öğrenebilirken 13 Ekim 2025 AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesini sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 07:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
DEPREM SON DAKİKA | 13 Ekim nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler

DEPREM Mİ OLDU 13 EKİM? | Coğrafi konumu sebebiyle deprem kuşağında yer alan ülkemizin maruz kaldığı büyüklü küçüklü çok sayıda sarsıntı, vatandaşları deprem kontrolünü rutin hale getirmeye teşvik etti. Kuzey Anadolu Fay Hattı, Doğu Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Kuzey Anadolu Sıradağları gibi farklı fay hatlarında meydana gelen depremler, art arda ve yüksek şiddette yeni sarsıntıların yanı sıra çok sayıda artçıları da doğuruyor. İşte 13 Ekim Pazartesi son dakika deprem haberleri, ve AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler, artçı depremler ve büyüklükleri...

13 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkez üssü ölçülerek kaydedilmektedir

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
F.Bahçe'den Goretzka hamlesi!
DİĞER
Gürcan Bilgiç'ten Fenerbahçe'deki kadro dışı kararlarına olay yorum! "Domenico Tedesco'nun kurbanları..."
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
G.Saray'da Okan Buruk gelişmesi!
F.Bahçe'de Talisca için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
Daha Eski
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 23:54
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 23:54
Milli maçın hakemi açıklandı! Milli maçın hakemi açıklandı! 23:54
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 23:54