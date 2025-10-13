Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar ne zaman, hangi kanalda? | CANLI MAÇ İZLE

13 EKİM HANGİ MAÇLAR VAR? | Futbol dünyasında heyecan devam ediyor! Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli karşılaşmalar ve yabancı ligler derken futbolseverlerin gözü her gün yeni bir maça çevriliyor. 13 Ekim Pazartesi günü de futbol dolu bir gün olarak dikkat çekiyor. Günün programında, hem yerel hem de uluslararası arenada birçok önemli mücadele futbolseverleri bekliyor. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını merak edenler için günün tüm karşılaşmalarını, saatlerini ve yayın bilgilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 13 Ekim Pazartesi günü maç takvimi ve canlı yayın bilgileri...

13 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri

A Grubu 21:45 Kuzey İrlanda-Almanya (EXXEN) 21:45 Slovakya-Lüksemburg (EXXEN)

B Grubu 21:45 Slovenya-İsviçre (EXXEN) 21:45 İsveç Kosova (EXXEN)

D Grubu 21:45 Ukrayna-Azerbaycan (EXXEN) 21:45 İzlanda-Fransa (EXXEN)

J Grubu 21:45 Galler-Belçika (EXXEN ve S Sport Plus) 21:45 Kuzey Makedonya-Kazakistan (EXXEN)

Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri

B Grubu 16:00 Güney Sudan-Togo

C Grubu 19:00 Lesotho-Zibabve

D Grubu 19:00 Yeşil Burun Adaları-Estavini 19:00 Kamerun-Angola 19:00 Mauritis-Libya

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...