Ziraat Türkiye Kupası
Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim Pazartesi bugünkü maçlar ne zaman, hangi kanalda? | CANLI MAÇ İZLE

Futbol tutkunları her gün olduğu gibi bugün de “Bugün hangi maçlar var?” sorusunun yanıtını merak ediyor. Takımlarının maçlarını kaçırmak istemeyen taraftarlar, yalnızca kendi kulüplerini değil, aynı zamanda diğer karşılaşmalarda yaşanan kırmızı kart, penaltı, ofsayt ve anlık skor gelişmelerini de yakından takip ediyor. 13 Ekim Pazartesi günü futbolseverleri dolu dolu bir maç programı bekliyor. İşte 13 Ekim Pazartesi günü maç programı, saatleri ve yayın bilgileri hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 07:52
13 EKİM HANGİ MAÇLAR VAR? | Futbol dünyasında heyecan devam ediyor! Süper Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Ziraat Türkiye Kupası, milli karşılaşmalar ve yabancı ligler derken futbolseverlerin gözü her gün yeni bir maça çevriliyor. 13 Ekim Pazartesi günü de futbol dolu bir gün olarak dikkat çekiyor. Günün programında, hem yerel hem de uluslararası arenada birçok önemli mücadele futbolseverleri bekliyor. "Bugün hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını merak edenler için günün tüm karşılaşmalarını, saatlerini ve yayın bilgilerini sizler için bir araya getirdik. İşte 13 Ekim Pazartesi günü maç takvimi ve canlı yayın bilgileri...

13 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Dünya Kupası 2026 Avrupa Elemeleri

A Grubu

21:45 Kuzey İrlanda-Almanya (EXXEN)

21:45 Slovakya-Lüksemburg (EXXEN)

B Grubu

21:45 Slovenya-İsviçre (EXXEN)

21:45 İsveç Kosova (EXXEN)

D Grubu

21:45 Ukrayna-Azerbaycan (EXXEN)

21:45 İzlanda-Fransa (EXXEN)

J Grubu

21:45 Galler-Belçika (EXXEN ve S Sport Plus)

21:45 Kuzey Makedonya-Kazakistan (EXXEN)

Dünya Kupası 2026 Afrika Elemeleri

B Grubu

16:00 Güney Sudan-Togo

C Grubu

19:00 Lesotho-Zibabve

D Grubu

19:00 Yeşil Burun Adaları-Estavini

19:00 Kamerun-Angola

19:00 Mauritis-Libya

12 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar

Bugünkü maçların detaylarını ve skorları görmek için tıklayın...

ASpor CANLI YAYIN

