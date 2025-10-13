CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? Güncel nöbetçi eczaneleri sorgula!

28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? Güncel nöbetçi eczaneleri sorgula!

28 Ekim 2025 Cumhuriyet Bayramı arifesinde eczanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Bu özel günde sadece nöbetçi eczaneler açık olacak, normal eczaneler öğleden sonra hizmet vermeyi durduracak. Sabah saatlerinde ise tüm eczaneler rutin şekilde hizmet verebilecek. Vatandaşlar, 28 Ekim günü eczanelerin açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, 28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim nöbetçi eczane sorgula!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 16:23 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 08:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
28 Ekim eczaneler açık mı? 28 Ekim nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? Güncel nöbetçi eczaneleri sorgula!

28 Ekim'de eczaneler açık mı sorusu, özellikle ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Sabah saatlerinde tüm eczaneler hizmet verirken, öğleden sonra sadece nöbetçi eczaneler açılacak. Bu nedenle vatandaşların, gerekli ilaçlarını önceden temin etmeleri tavsiye ediliyor. Birçok kişi, 28 Ekim günü eczaneler açık mı? sorusunun cevabını merak ediyor. İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri öğrenmek için resmi eczacı odası siteleri veya eczaneler.gen.tr gibi sorgulama platformları kullanılabilir. Eczanelere gitmeden önce telefonla teyit yapmak, zamandan tasarruf sağlar ve mağduriyetleri önler. Peki, 28 Ekim eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? 28 Ekim nöbetçi eczane sorgula!

28 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

28 Ekim, 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun gereği yarım gün resmi tatildir.

Normal eczanelerin büyük çoğunluğu, 28 Ekim'de sabah 09:00'dan öğlen 13:00'e kadar hizmet vermeye devam eder.

👉 Saat 13:00 itibarıyla resmi tatil başladığı için, tüm normal eczaneler kapanır ve sadece nöbetçi eczaneler hizmet vermeye başlar. 28 Ekim'de öğleden sonra (saat 13:00'ten sonra) eczane ihtiyacınız olursa, sadece nöbetçi eczaneler açıktır.

28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim’de acil servis açık mı? Devamını Oku BUNU DA OKU

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

İl ve ilçenizdeki nöbetçi eczaneleri, eczacı odalarının resmi web sitelerinden veya eczaneler.gen.tr gibi portallardan kolayca sorgulayabilirsiniz.

Galatasaray'dan orta saha harekatı!
F.Bahçe'den Goretzka hamlesi!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başladı!
Berke Özer'i bekleyen flaş ceza!
G.Saray'da Okan Buruk gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
Daha Eski
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 23:54
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 23:54
Milli maçın hakemi açıklandı! Milli maçın hakemi açıklandı! 23:54
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 23:54