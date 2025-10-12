CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? 11 Ekim’de oynanan Bulgaristan karşılaşmasının ardından A Milli Takım, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Deplasmanda Bulgaristan’ı 6-1 mağlup eden Türkiye, Gürcistan karşısında da galibiyet peşinde olacak. Türkiye-Gürcistan maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 10:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Futbolseverler, maçın tarih ve saatini merak ediyor. Türkiye'nin Gürcistan karşısında sahaya çıkacağı kritik mücadele, grubun ikinci sırasındaki Türkiye için önemli bir fırsat olacak. İspanya 9 puanla lider, Türkiye 6 puanla ikinci sırada yer alıyor. Gürcistan ve Bulgaristan ise henüz puan kazanamadı. Türkiye-Gürcistan maçı nerede, hangi stadyumda oynanacak? Milli takımın Gürcistan karşısında sahaya çıkacağı stadyum ve tüm detaylar, maç günü öncesi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye Gürcistan maçı ne zaman? Türkiye-Gürcistan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E grubu maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye A Millî Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki dördüncü maçında Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. Maç, 14 Ekim 2025 Salı günü Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati 21.45 (TSİ) olarak belirlendi.

Türkiye Gürcistan maçı ne zaman?

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Gürcistan mücadelesi, futbolseverler tarafından TV8 kanalı ve Exxen dijital platformu üzerinden naklen ve canlı olarak takip edilebilecek. Milli Takımımız, gruptaki bu önemli maçı kazanarak puanını artırmayı hedefliyor.

F.Bahçe'de ilk ayrılık belli oldu!
İspanya’da Arda Güler manşetlerde!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Son dakika! Başkan Erdoğan Mısır'a gidiyor! Gazze zirvesine katılacak
Yalçın'dan Emre Mor'a veto!
Yönetimden prim hamlesi! Hedefteki 3 maç...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanya’da Arda Güler manşetlerde! İspanya’da Arda Güler manşetlerde! 10:24
San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? San Marino-Güney Kıbrıs maçı ne zaman? 10:19
Danimarka-Yunanistan maçı detayları! Danimarka-Yunanistan maçı detayları! 09:50
İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! İşte Tedesco’nun ilk transfer hedefi! 09:48
"Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!" "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!" 09:33
İskoçya-Belarus maçı ne zaman? İskoçya-Belarus maçı ne zaman? 09:28
Daha Eski
"Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" "Bize ters gelen komşuyu ters yüz ettik" 08:35
Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar Bugün hangi maçlar var? 12 Ekim Pazar 08:26
Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! Montella: Bugün başka ilkleri de yaşadık! 01:12
Sofya'da farklı kazandık! Sofya'da farklı kazandık! 01:11
İşte grubumuzda güncel puan durumu! İşte grubumuzda güncel puan durumu! 01:11
Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... Nijerya Milli Takımı'nda flaş gelişme! Ndidi ve Osimhen... 01:11