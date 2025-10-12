CANLI SKOR ANA SAYFA
GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card (DV LOTTERY) başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? Green Card başvuru şartları nelerdir?

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card (DV LOTTERY) başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? Green Card başvuru şartları nelerdir?

2026 yılı için Green Card başvuruları ne zaman başlayacak merak ediliyor. Başvuru ekranı açıldı mı yoksa açılması için belirli bir tarih mi bekleniyor? ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen DV Lottery programı, her yıl Ekim ayında başvurulara açılıyor. Türkiye’den başvuru yapmak isteyen adaylar, resmi site üzerinden ücretsiz başvuru yapabiliyor. Başvuru ekranı açıldığında doğru adımları takip etmek, hatasız form doldurmak oldukça önemli. Peki, bu yıl başvurular hangi tarihler arasında kabul edilecek ve başvuru süresi ne kadar sürecek?

GREEN CARD BAŞVURU EKRANI: Green Card (DV LOTTERY) başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? Green Card başvuru şartları nelerdir?

Green Card başvurusuna katılmak isteyenler için en çok merak edilen konu, başvuru şartlarıdır. Kimler çekilişe katılabilir ve hangi kriterleri karşılamalı? Temel şartlar arasında uygun ülke vatandaşı olmak, en az lise mezunu veya son 5 yıl içinde belirli bir iş tecrübesine sahip olmak bulunuyor. Ayrıca birden fazla başvuru yapmak yasak ve tüm başvurular geçersiz sayılabiliyor. Vatandaşlar, Green Card başvuru ekranının ne zaman açılacağını merak ediliyor. Green Card başvuru süreci ve detayları araştırılıyor. Başvuru sahiplerinin dikkat etmesi gereken diğer hususlar nelerdir ve hangi belgeler gereklidir? Tüm bu detaylar, doğru ve geçerli bir başvuru için kritik öneme sahip oluyor. Peki, Green Card başvuru ekranı açıldı mı, ne zaman açılacak? Green Card başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Green Card başvuruları genellikle her yıl Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sitesi olan dvprogram.state.gov üzerinden ücretsiz olarak yapılabiliyor.

2025-2026 dönemi için başvuruların Ekim 2025'te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi öngörülüyor. Kesin başvuru tarihleri ise her yıl Eylül ayı sonunda ABD yetkilileri tarafından resmi olarak ilan ediliyor. Başvuru yapmak isteyen adayların duyuruları takip ederek süreci zamanında tamamlaması büyük önem taşıyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, sadece ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan dvprogram.state.gov adresi üzerinden ve ücretsiz olarak yapılır.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

  • Başvuru sahibinin, çekilişe katılmasına izin verilen bir ülkede doğmuş olması gerekir.
  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları (Türkiye'de doğanlar) Green Card çekilişine katılmaya uygun ülkeler listesinde yer almaktadır.
  • Lise Mezuniyeti: En az lise veya dengi bir okuldan mezun olmak (12 yıllık temel ve orta öğretimi tamamlamış olmak) veya
  • İş Deneyimi: Son 5 yıl içinde, en az 2 yıl boyunca bir işte çalışmış olmak. Bu işin, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından en az 2 yıl eğitim veya deneyim gerektiren bir meslek olması şarttır.
  • Pasaport Zorunluluğu: Daha önceki yıllarda zorunlu olan geçerli pasaport sahibi olma şartı, güncel mevzuatta kaldırılmıştır.
  • Fotoğraf: Başvuruların en sık elenme nedenidir. Son 6 ay içinde çekilmiş, biyometrik özelliklere uygun (5x5 cm, beyaz fonlu) ve daha önce çekilişte kullanılmamış bir fotoğraf yüklenmelidir.
  • Aile Bilgileri: Evliyseniz eşinizin ve 21 yaş altındaki tüm bekar çocuklarınızın bilgileri ve fotoğrafları (ABD'de yaşamak istemeseler bile) eksiksiz ve doğru bir şekilde forma girilmelidir. Eksik veya hatalı bilgi verilmesi, çekilişi kazansanız bile vize aşamasında diskalifiye edilmenize neden olabilir.
  • Ücret: Green Card çekilişine katılmak ücretsizdir. (Kazanmanız durumunda ise vize ve sağlık muayenesi gibi ücretler ödenir.)
