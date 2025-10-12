CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Gelinim Mutfakta Tuğba elendi mi, neden elendi?

Gelinim Mutfakta Tuğba elendi mi, neden elendi?

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta, haftanın finalinde beklenmedik bir diskalifiye kararıyla sarsıldı. Yayınlanan son bölümde, sunucu Aslı Hünel'in anonsu ile izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta Tuğba elendi mi, neden elendi? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 16:36 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 13:34
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gelinim Mutfakta Tuğba elendi mi, neden elendi?

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta, haftanın finalinde beklenmedik bir diskalifiye kararıyla sarsıldı. Yayınlanan son bölümde, sunucu Aslı Hünel'in anonsu ile izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Menekşe Hanım'ın ayrılık sebebi henüz programda detaylı olarak açıklanmasa da, bu ayrılık kararı doğrudan Tuğba'nın diskalifiyesini beraberinde getirdi. Diskalifiye kararı, Tuğba'nın Gelinim Mutfakta macerasını beklenmedik bir şekilde sonlandırdı. Peki, Gelinim Mutfakta Tuğba elendi mi, neden elendi? Detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA NEDEN ELENDİ?

bilgilere göre, Tuğba'nın diskalifiye olmasının nedeni, kayınvalidesi Menekşe Hanım'ın Gelinim Mutfakta'ya veda etmesi olarak açıklandı. Yarışma formatı gereği, gelin ve kayınvalide ikilisinin birlikte yarışması zorunludur.

A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
DİĞER
5 milyon ödüllü yarışmada kıyasıya mücadele! 'Kim Milyoner Olmak İster?' ödül dağıtmaya doymuyor
YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi'den bölücülük: "Merkezi olmayan Suriye istiyoruz" | İki farklı Türkiye açıklaması
Kenan İtalya’da manşetleri süsledi!
İspanya’da Arda Güler manşetlerde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Litvanya-Polonya maçı ne zaman? Litvanya-Polonya maçı ne zaman? 13:05
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 12:51
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 12:40
Göztepe'de Stoilov rüzgarı Göztepe'de Stoilov rüzgarı 12:11
Bulgaristan'da yer yerinden oynadı! İşte atılan manşetler Bulgaristan'da yer yerinden oynadı! İşte atılan manşetler 12:03
Süper Lig ekibi yeni hocasını açıkladı! Süper Lig ekibi yeni hocasını açıkladı! 12:00
Daha Eski
Hollanda-Finlandiya maçı detayları! Hollanda-Finlandiya maçı detayları! 11:30
Kenan İtalya’da manşetleri süsledi! Kenan İtalya’da manşetleri süsledi! 11:29
F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca! F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca! 11:11
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 10:57
Romanya-Avusturya maçı ne zaman? Romanya-Avusturya maçı ne zaman? 10:48
Yalçın'dan Emre Mor'a veto! Yalçın'dan Emre Mor'a veto! 10:46