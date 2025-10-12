CANLI SKOR ANA SAYFA
BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ (12 EKİM) | Bursa'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var? Bursa BUSKİ su kesintisi 12 Ekim listesi belli oldu!

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ (12 EKİM) | Bursa'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var? Bursa BUSKİ su kesintisi 12 Ekim listesi belli oldu!

Bursa’da bazı ilçelerde planlı bakım ve arıza çalışmaları nedeniyle su kesintileri uygulanıyor. BUSKİ tarafından yayımlanan 12 Ekim 2025 tarihli duyuruya göre Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gürsu, Mudanya ve Kestel ilçelerinde belirli saat aralıklarında su kesintisi yaşanacak. Vatandaşlar, “Bursa’da sular ne zaman gelecek?” ve “Hangi ilçelerde su kesintisi var?” sorularını araştırıyor. İşte 12 Ekim Bursa BUSKİ su kesintisi listesi ve suyun geleceği saatler…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 07:44
BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ (12 EKİM) | Bursa'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var? Bursa BUSKİ su kesintisi 12 Ekim listesi belli oldu!

BURSA SU KESİNTİSİ 12 EKİM PAZAR | Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa genelinde su kesintileri devam ediyor. BUSKİ, 12 Ekim tarihli açıklamasında bakım-onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde geçici kesintilerin uygulanacağını duyurdu. Özellikle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde su kesintisi saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bursa'da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? Tüm detaylar ve BUSKİ duyuru listesi haberimizde…

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel doluluk oranı, kritik seviyenin çok altına inerek adeta dibi görmüş durumda. 10 Ekim tarihli son BUSKİ raporlarına göre, kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yalnızca %0,67 olarak ölçüldü. Bu oran, şehrin su arzında uzun süredir devam eden baskıyı net bir şekilde gösteriyor.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa BUSKİ'nin 12 Ekim 2025 tarihli su kesintisi listesi ve detayları genellikle BUSKİ'nin kendi resmi internet sitesi ve duyuruları üzerinden anlık olarak takip edilmelidir. Arama sonuçlarına göre, 12 Ekim 2025 tarihi için tespit edilen bir arıza kaynaklı su kesintisi bulunmaktadır:

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ (12 EKİM)

BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ (12 EKİM)

