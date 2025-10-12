BURSA BUSKİ SU KESİNTİSİ (12 EKİM) | Bursa'da sular ne zaman gelecek, hangi ilçelerde su kesintisi var? Bursa BUSKİ su kesintisi 12 Ekim listesi belli oldu!

BURSA SU KESİNTİSİ 12 EKİM PAZAR | Bursa'da sular ne zaman gelecek? Bursa genelinde su kesintileri devam ediyor. BUSKİ, 12 Ekim tarihli açıklamasında bakım-onarım ve arıza giderme çalışmaları nedeniyle bazı bölgelerde geçici kesintilerin uygulanacağını duyurdu. Özellikle Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde su kesintisi saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bursa'da sular ne zaman gelecek, hangi mahallelerde kesinti var? Tüm detaylar ve BUSKİ duyuru listesi haberimizde…

BURSA BARAJ DOLULUK ORANLARI YÜZDE KAÇ?

Bursa'nın içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardaki genel doluluk oranı, kritik seviyenin çok altına inerek adeta dibi görmüş durumda. 10 Ekim tarihli son BUSKİ raporlarına göre, kent genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yalnızca %0,67 olarak ölçüldü. Bu oran, şehrin su arzında uzun süredir devam eden baskıyı net bir şekilde gösteriyor.

BURSA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bursa BUSKİ'nin 12 Ekim 2025 tarihli su kesintisi listesi ve detayları genellikle BUSKİ'nin kendi resmi internet sitesi ve duyuruları üzerinden anlık olarak takip edilmelidir. Arama sonuçlarına göre, 12 Ekim 2025 tarihi için tespit edilen bir arıza kaynaklı su kesintisi bulunmaktadır: