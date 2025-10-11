CANLI SKOR ANA SAYFA
Türkiye’de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren “Marketler pazar günü kapalı mı olacak?” sorusu gündeme geldi. Marketlerin pazar günleri kapalı tutulmasına yönelik teklif ilk kez Türkiye Perakendeciler Federasyonu tarafından dile getirildi.

Son günlerin en çok konuşulan konularından biri olan "Marketler pazar günü kapalı mı?" sorusu, Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun raporuyla yeniden gündeme geldi. Federasyonun 2025 yılı için hazırladığı Perakende Sektörü İstihdam Raporunda, marketlerin pazar günleri kapalı tutulması yönünde yeni bir teklif yer aldı. Peki, Marketler pazar günü kapalı mı olacak? Hafta sonu marketler açık mı, kapalı mı? Detaylar haberimizde...

MARKETLER PAZAR GÜNÜ KAPALI MI OLACAK?

Gündeme gelen bu soruyu yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Perakende işletmelerin çalışma saatlerinin ülke veya bölge düzeyinde belirlenebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun ortak bir teklif sunması gerekiyor. Ancak şu anda Bakanlığımıza bu yönde bir teklif ulaşmadı. Bununla birlikte, il düzeyinde valilikler çalışma saatlerini belirleyebilir." dedi.

