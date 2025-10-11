CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Hafta sonu bankalar açık mı sorusu merak ediliyor. Cumartesi ve Pazar günleri bankaların çoğu şubesi kapalıdır ancak AVM, havaalanı ya da bazı özel bölgelerde bulunan şubeler sınırlı saatlerde hizmet verebilir. Bankacılık işlemlerini yapmak isteyenler, hafta sonu mobil bankacılık, internet şubesi ve ATM’leri kullanmaya devam edebilir. Peki hafta sonu hangi bankalar işlem yapıyor? İşte detaylar.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2025 Cuma 14:50 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 08:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık?

Cumartesi ve Pazar günleri bankaların açık olup olmadığı vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Türkiye'de genel kural olarak bankalar hafta sonları çalışmaz ve tüm işlemler hafta içi mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Ancak bazı özel şubeler, özellikle alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında yer alan bankalar, hafta sonu kısıtlı saatlerde hizmet sunabilir. Peki, Hafta sonu bankalar açık mı? Cumartesi hangi bankalar açık, kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU BANKALAR AÇIK MI?

Türkiye'de genel kural olarak bankalar hafta sonları çalışmaz ve tüm işlemler hafta içi mesai saatlerinde gerçekleştirilir. Ancak bazı özel şubeler, özellikle alışveriş merkezlerinde ve havaalanlarında yer alan bankalar, hafta sonu kısıtlı saatlerde hizmet sunabilir.

MOBİL VE İNTERNET BANKACILIĞI İLE 7/24 YAPILABİLEN İŞLEMLER

Şubelerin belirli saatlerde çalışıyor olması, bankacılık hizmetlerine erişiminizi sınırlamaz.

Mobil ve internet bankacılığı sayesinde:

• Para transferi (EFT, havale, FAST)

Fatura ve vergi ödemeleri

Kredi kartı ve kredi işlemleri

Yatırım ve döviz alım-satım işlemleri gibi birçok hizmete 7/24 erişim mümkündür.

HAFTA SONU AÇIK BANKA VAR MI?

Genel olarak bankalar hafta sonu çalışmaz. Ancak havalimanı ve AVM şubeleri istisnai olarak hizmet verebilir.

İNTERNET BANKACILIĞI HANGİ SAATLERDE HİZMET VERİR?

Mobil ve internet bankacılığı hizmetleri 7 gün 24 saat kullanılabilir. Bu sayede şubeye gitmeden birçok işlemi anında gerçekleştirebilirsiniz.

G.Saray'dan Buruk’a yeni sözleşme!
Beşiktaş'tan F.Bahçeli yıldıza kanca! Cengiz'den sonra...
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu "Don Vito" Abdullah Alp Üstün ve Hasan Lala yakalandı! Türkiye'ye getirildiler
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti
Singo'ya çifte talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Buruk’a yeni sözleşme! G.Saray'dan Buruk’a yeni sözleşme! 09:49
G.Saray'dan Icardi’ye özel program! G.Saray'dan Icardi’ye özel program! 09:28
F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti F.Bahçe'de beklenmedik ayrılık! Menajerine talebini iletti 09:15
İşte F.Bahçe'de gidecekler listesi! İşte F.Bahçe'de gidecekler listesi! 08:54
Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 11 Ekim Cumartesi 2025 08:20
Montella: Dersimize çalıştık Montella: Dersimize çalıştık 00:28
Daha Eski
Fatih Terim için sürpriz iddia! Fatih Terim için sürpriz iddia! 00:28
F.Bahçe Beko sahasında mağlup! F.Bahçe Beko sahasında mağlup! 00:28
F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! F.Bahçe'nin eski yıldızı için flaş iddia! 00:28
İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! İsmail Kartal'dan o teklife olumsuz yanıt! 00:28
Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! Anthony Taylor’dan Mourinho’ya ağır suçlama! 00:28
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 00:28