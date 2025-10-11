CANLI SKOR ANA SAYFA
Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı?

Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı?

Altına yatırım yapan vatandaşların aklında sıkça “Hafta sonu altın alınır mı, satılır mı?” sorusu yer alıyor. Cumartesi ve Pazar günleri kuyumcuların açık olup olmadığı, bankalarda altın alım satım işlemlerinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 15:06 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 08:56
Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı?

"Hafta sonu altın alınır mı, hafta sonu altın satışı yapılır mı?" sorusu, yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında. Özellikle bankalar, online yatırım uygulamaları ve kuyumcular üzerinden altın alım satım işlemlerinin hafta sonu nasıl işlediği merak ediliyor. Hafta sonu altın almak mantıklı mı? Hafta sonu altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Kuyumcular pazar günü açık mı? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU ALTIN ALINIR MI?

Cumartesi günleri birçok kuyumcu açık olsa da Pazar günleri genellikle kapalıdır.

CUMARTESİ GÜNÜ BANKADAN ALTIN ALINIR MI?

Bankaların mobil uygulamalarında hafta sonu da altın alım-satım yapılabilir. Ancak bu işlemlerde makas aralığı (alış ve satış fiyatı farkı) hafta sonu genellikle daha geniştir.

CUMARTESİ GÜNÜ ALTIN PİYASASI AÇIK MI?

Altın fiyatları hafta içi serbest piyasa ve ons altın hareketlerine bağlı olarak anlık değişim gösteriyor. Hafta sonları ise bankalar, kuyumcular ve online platformlar üzerinden altın alım satımı farklı şekilde işliyor.

