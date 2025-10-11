HAC KURA ÇEKİMİ 2026 TARİHİ: Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet Hac Kura tarihlerini açıkladı mı, hac kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

2026 hac kuralarının çekileceği tarih yaklaşıyor. Diyanet, ön kayıt sürecinin 21 Eylül 2025'e kadar uzatıldığını duyurdu. Peki hac kura çekimi hangi tarihte yapılacak, sonuçlar nasıl açıklanacak? 2026 yılı hac kura çekim tarihleriyle ilgili araştırmalar sürüyor. Diyanet henüz resmi kura tarihini duyurmadı, ancak süreçle ilgili hazırlıklar devam ediyor. Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini tamamlayan adaylar için kura çekimi, önceki yıllarda olduğu gibi büyük ihtimalle ekim sonu veya kasım başında yapılacak. Peki, Hac kuraları ne zaman çekilecek? Diyanet Hac Kura tarihlerini açıkladı mı, hac kura çekimi sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? Detaylar haberimizde...

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2026 yılı Hac kura çekim tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz resmi olarak açıklanmamıştır. Ancak, geçmiş yılların takvimi göz önüne alındığında, Hac kuralarının genellikle Ekim ayının sonu ile Kasım ayının başı civarında çekilmesi beklenmektedir.

HAC KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Kura çekimi tamamlandıktan sonra sonuçlar, hızlı ve güvenli bir şekilde adayların erişimine açılır:

Kura sonuçlarını öğrenmenin en yaygın ve resmi yolu e-Devlet'tir.

T.C. Kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

adresine giriş yapın. Arama çubuğuna "Hac İşlemleri" yazarak ilgili hizmete ulaşın.

yazarak ilgili hizmete ulaşın. Açılan ekranda kura sonucunuzu (çıktı/çıkmadı) ve eğer çıktıysa kesin kayıt hakkı kazandığınızı görebilirsiniz.

Kura çekimi sonrasında, kesin kayıt hakkı kazanan hacı adaylarına Diyanet tarafından kayıt esnasında belirttikleri cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) yoluyla da bilgilendirme yapılması beklenmektedir.

HAC KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

Kura çekimi genellikle Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Adaylar çekilişi anlık olarak buradan takip edebilirler. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların, Diyanet'in belirlediği süre içerisinde kesin kayıt işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.