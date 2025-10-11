ASKİ 11 EKİM BARAJ DOLULUK ORANLARI: Ankara'da baraj doluluk oranı kaç?

11 Ekim 2025 tarihi itibarıyla ASKİ verileri barajlardaki doluluk seviyesini gösteriyor. Peki bu oran, planlı su kesintilerini tetikleyecek mi? Hangi ilçelerde su kaynakları en çok etkilenecek ve vatandaşlar su tasarrufu için hangi önlemleri almalı? Ankara'daki baraj doluluk oranları, suların durumu ve su kesintisi ihtimaliyle ilgili merak edilen tüm bilgiler haberimizde yer alıyor. Peki, Ankara'da baraj doluluk oranları yüzde kaç? ASKİ 11 Ekim güncel baraj doluluk oranları!

ASKİ BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

Ankara'nın barajlarındaki toplam doluluk oranı %15,53 seviyesindedir. Ancak suyun bir kısmı kullanılabilir aktif hacmin dışında kaldığı için, kent için hayati önem taşıyan Aktif Kullanılabilir Su Yüzdesi %4,23 ile oldukça düşük ve dikkat edilmesi gereken bir seviyededir.

BARAJ DOLULUK ORANI NASIL HESAPLANIR?

Toplam doluluk oranı, baraj gövdesinin hemen arkasında toplanan tüm suyun, barajın maksimum depolama kapasitesine oranını gösterir.

Toplam Doluluk Oranı(%)=(Barajın Toplam Depolama Hacmi (m3)/Barajdaki Mevcut Toplam Su Hacmi(m3))×100

Baraj gölünde o an bulunan toplam su miktarıdır. Barajın maksimum seviyeye ulaştığında tutabileceği su miktarıdır. Bu miktar, barajın tasarım aşamasında belirlenen sabit bir değerdir. Barajlardaki su hacmi verileri (mevcut su seviyesi), hidrolik ölçüm cihazları ve sensörler aracılığıyla düzenli olarak toplanır ve ilgili su idaresinin (ASKİ, İSKİ, BUSKİ vb.) Barajlar Bilgi Sistemi'ne anlık olarak aktarılır. Bu veriler daha sonra yukarıdaki formüller kullanılarak yüzdelik doluluk oranına çevrilir ve kamuoyuyla paylaşılır.