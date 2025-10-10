Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? 2026 Dini Günler Takvimi!

Müslümanlar için manevi açıdan büyük öneme sahip olan Üç Aylar, İslam takviminde yer alan Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan kutsal bir dönem olarak kabul ediliyor. Bu aylarda Müslümanlar, ibadetlerini artırır, dua ve zikirle meşgul olur, hayırlı işlerde bulunur ve toplumsal yardımlaşmaya daha çok önem verir. Birçok kişi, üç ayların ne zaman başladığını merak ediyor. 2026 Dini günler takvimi araştırılıyor. Özellikle Regaib, Miraç, Berat ve Kadir geceleri gibi mübarek geceler, Üç Aylar boyunca manevi değerlerin yükseldiği özel zamanlardır. Peki, Üç aylar ne zaman başlıyor? Recep, Şaban, Ramazan ayı ne zaman? Detaylar haberimizde...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Üç aylar, Recep ayının gelişiyle birlikte başlıyor. Hicri takvime göre; bu sene üç aylar 21 Aralık 2025 Pazar günü başlıyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ramazan ayı ise 18 Şubat Çarşamba günü başlayacak. 19 Mart Perşembe günü sona erecek.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )

10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )