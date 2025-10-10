CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler TOKİ BAŞVURU 2025 SON DAKİKA: 500 Bin Sosyal Konut başvurusu ne zaman başlıyor, kimler başvuracak? E-Devlet ekranı açıldı mı?

TOKİ BAŞVURU 2025 SON DAKİKA: 500 Bin Sosyal Konut başvurusu ne zaman başlıyor, kimler başvuracak? E-Devlet ekranı açıldı mı?

Dar gelirli vatandaşlar için büyük fırsat! TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, piyasa fiyatlarının çok altında ödeme seçenekleri sunuyor. Üstelik bu sefer projede ilk kez kiralık konut modeli de uygulanacak. Peki, 500 Bin Sosyal Konut başvurusu ne zaman başlıyor, kimler başvuracak? E-Devlet ekranı açıldı mı? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 10:15 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 08:51
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TOKİ BAŞVURU 2025 SON DAKİKA: 500 Bin Sosyal Konut başvurusu ne zaman başlıyor, kimler başvuracak? E-Devlet ekranı açıldı mı?

Milyonlarca kişinin merak ettiği TOKİ sosyal konut projesi başvuruları için geri sayım hızlandı. Başvurular henüz başlamadı, ancak hazırlıklar tamamlandı. TOKİ 500 bin konut projesinde yer almak için gereken temel şartlar ve e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 500 Bin Sosyal Konut başvurusu ne zaman başlıyor, kimler başvuracak? E-Devlet ekranı açıldı mı? Detaylar haberimizde...

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin daha önceki büyük sosyal konut projelerinde olduğu gibi, 500 bin konutluk bu dev projede de başvuruların iki ana kanal üzerinden yapılması bekleniyor:

  1. E-Devlet Üzerinden (Online Başvuru): Vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle kolayca başvurularını tamamlayabilecekler. Bu, en çok tercih edilen ve pratik yöntemdir.

  2. Yetkili Banka Şubeleri Aracılığıyla: Başvurular, T.C. Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi projenin bulunduğu illerde yetkilendirilen banka şubeleri aracılığıyla da yapılabilecek.

Önemli Not: Başvuruların geçerli sayılması için, belirlenen banka kanalları veya e-Devlet üzerinden başvuru ücretinin yatırılması gerekmektedir.

KONTENJANLAR VE ÖN BAŞVURU ŞARTLARI

Projenin kesin ve nihai başvuru şartları henüz resmi olarak ilan edilmemiştir. Ancak, projenin sosyal niteliği göz önüne alındığında, belirli vatandaş gruplarına özel kontenjan ayrılacağı kesinleşmiştir.

Özel Kontenjan Ayrılacak Gruplar:

  • Şehit yakını ve gaziler

  • Emekliler

  • Gençler (Yaş kriteri ilerleyen günlerde netleşecek)

  • En az 3 çocuğu olan aileler

  • Engelliler

Projeyle ilgili açıklanan diğer önemli detaylar arasında, ilk kez kiralık konut uygulamasının da hayata geçirileceği yer alıyor. Bu kiralık konutlar, özellikle dar gelirli ailelerin uygun koşullarda barınma ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NE NASIL BAŞVURULUR?

TOKİ'ye yapılacak tüm başvurular yalnızca www.toki.gov.tr adresi ve e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilir.

F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar!
G.Saray'dan Avrupa'yı sallayacak transfer!
DİĞER
Tedesco 3 bölgeyi işaret etti! Fenerbahçe'den ara transfer operasyonu...
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
F.Bahçe'den Kim Min-Jae bombası!
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar! F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar! 08:48
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:15
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:14
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 00:47
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! 00:47
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! 00:47
Daha Eski
A. Efes sarstı ama deviremedi! A. Efes sarstı ama deviremedi! 00:47
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 00:47
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! 00:47
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 00:47
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 00:47
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 00:47