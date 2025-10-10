CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Haberler MASTERCHEF'TE SON ELEME ADAYI BELLİ OLDU! 9 Ekim MasterChef'te kim kazandı, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Masterchef Türkiye’de haftanın son dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Yarışmacılar, misafir jüri üyesi Erdal Aslanboğa’nın da bulunduğu gecede en iyi kokoreci yapmak için kıyasıya yarıştı. Şeflerin değerlendirmesi sonucunda dokunulmazlığı Mavi takım kazandı. Bu sonuçla birlikte Kırmızı takım yeniden bireysel dokunulmazlık mücadelesine çıktı.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 08:47
Masterchef'te heyecan dolu bir dokunulmazlık oyunu daha geride kaldı. Haftanın finalinde yarışmacılar, sokak lezzetlerinin en zoru olan kokoreç tarifini en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Misafir jüri olarak programa katılan Erdal Aslanboğa, yarışmacıların performansını dikkatle değerlendirdi. Şeflerin ortak kararıyla gecenin galibi Mavi takım oldu. İzleyiciler, MasterChef Türkiye'de elem adayının kim olduğunu merak ediyor. MasterChef Türkiye'de dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gecenin sonunda, yapılan oylama ve değerlendirmeler sonucunda haftanın 7. ve son eleme adayı olarak Çağlar belirlendi. Çağlar böylece eleme potasına giren son isim oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

9 Ekim 2025 MasterChef Türkiye'de haftanın son dokunulmazlık oyununu Mavi Takım kazandı.

Kaybeden Kırmızı Takım'da oynanan bireysel dokunulmazlığı ise Çağatay elde etti.

