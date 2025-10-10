CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS ne zaman açıklanacak?💥KPSS Lisans sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS ne zaman açıklanacak?💥KPSS Lisans sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

2025 KPSS Lisans sonuçları adaylar tarafından büyük merakla bekleniyor. ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. KPSS sonuç ekranında adayın net sayıları, puan türleri ve başarı sıralamaları yer alacak. “KPSS sonuçları açıklandı mı?” sorusunun yanıtı, ÖSYM duyurusu ile eş zamanlı olarak paylaşılacak. Adayların sonuç ekranına erişmek için T.C. kimlik numarası ve şifre bilgilerini hazır bulundurmaları öneriliyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 09:02 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 09:03
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS ne zaman açıklanacak?💥KPSS Lisans sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

KPSS 2025 lisans sınavına katılan binlerce aday, "KPSS açıklandı mı?" ve "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını araştırıyor. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre sonuçlar 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapabilecek. KPSS sonuç belgesi yalnızca dijital ortamda yayımlanacak, fiziki belge gönderimi yapılmayacak. Peki, KPSS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapabilecek. KPSS sonuç belgesi yalnızca dijital ortamda yayınlanacak, fiziki belge gönderimi yapılmayacak.

KPSS LİSANS SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

2025 KPSS Lisans sonuçları adaylar tarafından büyük merakla bekleniyor. ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) ve sonuc.osym.gov.tr adreslerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav puanları, doğru – yanlış sayıları ve başarı sıralamaları sistemde görüntülenebilecek. KPSS sonuç sayfasına giriş için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmek gerekiyor.

KPSS SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar!
DİĞER
Milli formayla en çok gol atan 15 futbolcu! Efsaneler fark attı...
CANLI ANLATIM | Gazze'de kalıcı ateşkes başladı! Trump ve Hamas'tan Türkiye'ye teşekkür... 5 günlük ilk aşamada neler yaşanacak?
F.Bahçe'den Kim Min-Jae bombası!
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar! F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar! 08:48
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:15
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:14
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 00:47
En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! En-Nesyri'den taraftarı kızdıran hareket! 00:47
Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! Osimhen’den İtalyan polisine çarpıcı ifade! 00:47
Daha Eski
A. Efes sarstı ama deviremedi! A. Efes sarstı ama deviremedi! 00:47
Duran'dan dikkat çeken paylaşım! Duran'dan dikkat çeken paylaşım! 00:47
F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! F.Bahçe'de o soru yanıt buldu! 00:47
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 00:47
Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! Monaco Pocognoli ile anlaşmaya yakın! 00:47
G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” G.Saray'dan orta sahaya “Singo etkisi!” 00:47