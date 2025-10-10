KPSS AÇIKLANDI MI? KPSS ne zaman açıklanacak?💥KPSS Lisans sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

KPSS 2025 lisans sınavına katılan binlerce aday, "KPSS açıklandı mı?" ve "KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularını araştırıyor. ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre sonuçlar 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak. Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapabilecek. KPSS sonuç belgesi yalnızca dijital ortamda yayımlanacak, fiziki belge gönderimi yapılmayacak. Peki, KPSS açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KPSS Lisans sonuçları nereden, nasıl sorgulanır? ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından paylaşılan sınav takvimine göre KPSS Lisans sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde erişime açılacak.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sorgulama yapabilecek. KPSS sonuç belgesi yalnızca dijital ortamda yayınlanacak, fiziki belge gönderimi yapılmayacak.

KPSS LİSANS SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

2025 KPSS Lisans sonuçları adaylar tarafından büyük merakla bekleniyor. ÖSYM takvimine göre KPSS lisans sonuçları 10 Ekim 2025 Cuma günü açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM AİS (ais.osym.gov.tr) ve sonuc.osym.gov.tr adreslerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle öğrenebilecek. Sınav puanları, doğru – yanlış sayıları ve başarı sıralamaları sistemde görüntülenebilecek. KPSS sonuç sayfasına giriş için ÖSYM'nin resmi internet sitesini takip etmek gerekiyor.

