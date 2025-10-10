CANLI SKOR ANA SAYFA
KAR YAĞIŞI OLACAK MI? Hafta sonu kar yağacak mı? Kar yağışı tahmini (11-12 Ekim)

KAR YAĞIŞI OLACAK MI? Hafta sonu kar yağacak mı? Kar yağışı tahmini (11-12 Ekim)

Kış mevsimi yaklaşırken vatandaşlar “Kar yağışı olacak mı, hafta sonu kar yağacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son hava durumu raporlarına göre hafta sonu Türkiye genelinde kar yağışı beklenmiyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyrederken bazı bölgelerde yağmur ve sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Karadeniz’in doğusu ve Marmara’nın doğusunda yer yer yağış geçişleri görülebilir. İşte il il hafta sonu hava durumu tahminleri ve son detaylar…

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 10:25
KAR YAĞIŞI OLACAK MI? Hafta sonu kar yağacak mı? Kar yağışı tahmini (11-12 Ekim)

Son günlerde düşen hava sıcaklıkları sonrası vatandaşlar, "Kar yağışı ne zaman başlayacak, hafta sonu kar var mı?" sorularına yanıt arıyor. Meteoroloji raporlarına göre, bu hafta sonu Türkiye genelinde kar yağışı beklenmiyor, ancak bazı illerde yağmur geçişleri görülecek. Hava sıcaklıkları özellikle geceleri 0 dereceye yaklaşsa da, kar için yeterli koşullar oluşmuyor. Karadeniz ve Marmara'da sağanak, İç Anadolu'da ise soğuk ama açık bir hava hakim olacak. Peki, Kar yağışı olacak mı? Hafta sonu kar yağacak mı? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU KAR YAĞACAK MI?

Türkiye genelinde 11-12 Ekim hafta sonu için genel olarak kar yağışı beklenmiyor. Ancak, çok yüksek rakımlı bazı bölgeler için dikkatli olunması gerekiyor.

KAR YAĞIŞI TAHMİNİ (11-12 EKİM)

Büyük Şehirlerde Durum (İstanbul, Ankara, İzmir)

İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava sıcaklıkları kar yağışı için uygun seviyede değil. Bu şehirlerde beklenen yağış türü yağmur veya hafif sağanak olacaktır.

  • İstanbul: Hafif yağmur ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor.

  • Ankara: Cumartesi ve Pazar günü yağmur bekleniyor, özellikle gece sıcaklıkları düşük seyredecek olsa da kar ihtimali bulunmuyor.

  • İzmir: Hafta sonu boyunca yağış beklenmiyor, hava açık ve güneşli olacak.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR VEYA KAR İHTİMALİ OLAN BÖLGELER

Ekim ayında kar yağışı ihtimali bulunan yerler, genellikle Doğu Anadolu Bölgesi'nin ve Doğu Karadeniz'in çok yüksek kesimleridir (rakımı 1800 metrenin üzerinde olan dağlık alanlar).

Genel hava durumu modelleri, bu hafta sonu için özellikle Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur veya hafif kar şeklinde yağış görülebileceğini gösteriyor.

