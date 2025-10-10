CANLI SKOR ANA SAYFA
Gelinim Mutfakta Tuğba diskalifiye mi olacak? Tuğba neden elendi?

Gelinim Mutfakta Tuğba diskalifiye mi olacak? Tuğba neden elendi?

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta, haftanın finalinde beklenmedik bir diskalifiye kararıyla sarsıldı. Yayınlanan son bölümde, sunucu Aslı Hünel'in anonsu ile izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Peki, Gelinim Mutfakta Tuğba diskalifiye mi olacak? Tuğba neden elendi?

Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 16:36
Gelinim Mutfakta Tuğba diskalifiye mi olacak? Tuğba neden elendi?

Kanal D'nin sevilen gündüz kuşağı yarışması Gelinim Mutfakta, haftanın finalinde beklenmedik bir diskalifiye kararıyla sarsıldı. Yayınlanan son bölümde, sunucu Aslı Hünel'in anonsu ile izleyiciler büyük şaşkınlık yaşadı. Menekşe Hanım'ın ayrılık sebebi henüz programda detaylı olarak açıklanmasa da, bu ayrılık kararı doğrudan Tuğba'nın diskalifiyesini beraberinde getirdi. Diskalifiye kararı, Tuğba'nın Gelinim Mutfakta macerasını beklenmedik bir şekilde sonlandırdı. Peki, Gelinim Mutfakta Tuğba diskalifiye mi olacak? Tuğba neden elendi?

GELİNİM MUTFAKTA TUĞBA NEDEN ELENDİ?

bilgilere göre, Tuğba'nın diskalifiye olmasının nedeni, kayınvalidesi Menekşe Hanım'ın Gelinim Mutfakta'ya veda etmesi olarak açıklandı. Yarışma formatı gereği, gelin ve kayınvalide ikilisinin birlikte yarışması zorunludur.

