Bulgaristan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan Türkiye maçı hangi kanalda?

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde millilerimiz zorlu bir deplasmana çıkıyor. A Milli Takım, Bulgaristan ile karşılaşacak ve futbolseverler şimdiden maçın yayın bilgilerini merak ediyor. "Bulgaristan–Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenebilecek?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında. A Millilerimiz grupta avantaj elde etmek için sahaya çıkarken, taraftarlar büyük bir heyecanla mücadeleyi bekliyor. İşte Bulgaristan–Türkiye maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde!

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile deplasmanda karşılaşacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Bulgaristan – Türkiye maçı 11 Ekim 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Luis Godinho yönetecek.