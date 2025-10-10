CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bulgaristan-Türkiye maçı muhtemel 11'ler! Bulgaristan Türkiye maçında Montella hangi 11'i sahaya sürecek?

Bulgaristan-Türkiye maçı muhtemel 11'ler! Bulgaristan Türkiye maçında Montella hangi 11'i sahaya sürecek?

A Millî Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu 7. maçında Bulgaristan deplasmanına çıkıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella’nın İspanya yenilgisinin ardından sahaya süreceği muhtemel 11 merak konusu oldu. Peki, A Milli Takım muhtemel 11'i belli oldu mu? Bulgaristan-Türkiye maçında kimler oynayacak? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 15:17
Bulgaristan-Türkiye maçı muhtemel 11'ler! Bulgaristan Türkiye maçında Montella hangi 11'i sahaya sürecek?

2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde kritik bir maça çıkacak olan A Millî Futbol Takımımız, Bulgaristan karşısında 3 puan arayacak. Montella'nın öğrencileri İspanya mağlubiyetini unutturmak ve gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor. Uğurcan Çakır, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Arda Güler ve Kenan Yıldız gibi isimlerin sahaya çıkması bekleniyor. Peki, Bulgaristan Türkiye maçında Montella hangi 11'i sahaya sürecek? Detaylar haberimizde...

BARIŞ ALPER YILMAZ KADRODA YOK MU?

Gürcistan karşılaşmasında kırmızı kart gören Barış Alper Yılmaz, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. İspanya maçında da oynayamayan Barış Alper'in cezası Bulgaristan karşılaşması ile sona erecek ve 14 Ekim'de Kocaeli'de oynanacak Gürcistan maçında şans verilmesi durumunda oynayabilecek.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'mız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Can Uzun.

