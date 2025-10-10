Bu hafta sonu sınav var mı? 11-12 Ekim Cumartesi ve Pazar günü sınav olacak mı? ÖSYM sınav takvimi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Bu hafta sonu ÖSYM sınav heyecanı yaşanacak! "11-12 Ekim'de sınav olacak mı?" sorusu adaylar arasında araştırılıyor. Cumartesi günü Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı, Pazar günü ise Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sınavı gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınav giriş belgeleri ve saat bilgilerini adaylarla paylaştı. İşte 11-12 Ekim ÖSYM sınav takvimi ve sınavlara dair tüm detaylar…

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Cumartesi EUS, Pazar ise DUS sınavları yapılacak. Adaylar sınav binalarına geç kalmamak için giriş saatlerini dikkatle takip etmeli.

🗓️ 11 Ekim 2025 – Cumartesi

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS): Saat 13:45'te başlayacaktır. Adaylar, sınav binalarına saat 13:30'dan sonra alınmayacaktır.

🗓️ 12 Ekim 2025 – Pazar

Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. Dönem: Saat 10:15'te gerçekleştirilecektir. Adaylar, sınav binalarına saat 10:00'dan sonra alınmayacaktır.

Bu sınavlar dışında, 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde başka bir ÖSYM sınavı bulunmamaktadır.

Önemli Bilgi: Sınavlara girecek adayların, sınav binalarına giriş saatiyle ilgili duyuruları kontrol etmeleri ve kimlik kartını kaybedenler için il/ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını unutmamaları gerekmektedir.