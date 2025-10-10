CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Bu hafta sonu sınav var mı? 11-12 Ekim Cumartesi ve Pazar günü sınav olacak mı? ÖSYM sınav takvimi!

Bu hafta sonu sınav var mı? 11-12 Ekim Cumartesi ve Pazar günü sınav olacak mı? ÖSYM sınav takvimi!

Bu hafta sonu ÖSYM tarafından düzenlenen sınavlar gündemde! “11-12 Ekim Cumartesi ve Pazar günü sınav olacak mı?” sorusunun yanıtı belli oldu. 11 Ekim’de Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS), 12 Ekim’de ise Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) gerçekleştirilecek. Sınavlara katılacak adayların saat ve bina bilgilerini önceden kontrol etmesi öneriliyor. İşte hafta sonu ÖSYM sınav takvimi ve detayları…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 11:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bu hafta sonu sınav var mı? 11-12 Ekim Cumartesi ve Pazar günü sınav olacak mı? ÖSYM sınav takvimi!

Bu hafta sonu ÖSYM sınav heyecanı yaşanacak! "11-12 Ekim'de sınav olacak mı?" sorusu adaylar arasında araştırılıyor. Cumartesi günü Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Sınavı, Pazar günü ise Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Sınavı gerçekleştirilecek. ÖSYM, sınav giriş belgeleri ve saat bilgilerini adaylarla paylaştı. İşte 11-12 Ekim ÖSYM sınav takvimi ve sınavlara dair tüm detaylar…

BU HAFTA SONU SINAV VAR MI?

Cumartesi EUS, Pazar ise DUS sınavları yapılacak. Adaylar sınav binalarına geç kalmamak için giriş saatlerini dikkatle takip etmeli.

🗓️ 11 Ekim 2025 – Cumartesi

  • Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS): Saat 13:45'te başlayacaktır. Adaylar, sınav binalarına saat 13:30'dan sonra alınmayacaktır.

🗓️ 12 Ekim 2025 – Pazar

  • Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. Dönem: Saat 10:15'te gerçekleştirilecektir. Adaylar, sınav binalarına saat 10:00'dan sonra alınmayacaktır.

Bu sınavlar dışında, 11-12 Ekim 2025 tarihlerinde başka bir ÖSYM sınavı bulunmamaktadır.

Önemli Bilgi: Sınavlara girecek adayların, sınav binalarına giriş saatiyle ilgili duyuruları kontrol etmeleri ve kimlik kartını kaybedenler için il/ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü açık olacağını unutmamaları gerekmektedir.

Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması!
Özbek’ten Kerem transferi yorumu!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
İşte Gazze'de ateşkesi sağlayan metin! Türkiye detayı: Görev gücü oluşturulacak
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı!
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kenan Yıldız için tarihi bonservis! Kenan Yıldız için tarihi bonservis! 12:15
Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! Platini'den dikkat çeken Kenan Yıldız sözleri! 12:10
Çelen: Türk cimnastiği artık... Çelen: Türk cimnastiği artık... 11:55
Millilerimiz Bulgaristan maçına hazır! Millilerimiz Bulgaristan maçına hazır! 11:52
Kosova - Slovenya maçı hangi kanalda? Kosova - Slovenya maçı hangi kanalda? 11:52
Özbek’ten Kerem transferi yorumu! Özbek’ten Kerem transferi yorumu! 11:42
Daha Eski
İsveç - İsviçre maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) İsveç - İsviçre maçı detayları (Dünya Kupası Avrupa Elemeleri) 11:37
Infantino'dan köklü değişiklik hazırlığı! Infantino'dan köklü değişiklik hazırlığı! 11:26
Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması! 11:20
Almanya Lüksemburg CANLI İZLE | Almanya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Almanya Lüksemburg CANLI İZLE | Almanya - Lüksemburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 11:17
Doncic’ten Türkiye’ye övgü: En çılgın... Doncic’ten Türkiye’ye övgü: En çılgın... 11:03
Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor 10:53