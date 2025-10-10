BİM 10 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER | BİM'de bugün hangi ürünler var? Mutfak Robotu, Ankastre Set, Saç düzleştirici, 4K Ultra HD Google TV...

BİM 10 Ekim 2025 Cuma kataloğu yayınlandı ve yine her zevke hitap eden ürünleriyle dikkat çekiyor. Teknoloji meraklılarına özel 4K Ultra HD Google TV, mutfağını yenilemek isteyenlere ise Kumtel Ankastre Set indirimli fiyatlarla raflarda olacak. Ayrıca hobi ve kamp severler için Olta Takımı ve çeşitli aksesuarlar da bu haftanın sürprizleri arasında. BİM, sadece elektronik ve mutfak ürünlerinde değil, kışlık giyim ve ev tekstili kategorilerinde de cazip fırsatlar sunuyor. 10 Ekim aktüel ürünler kataloğu, hem kaliteyi hem de tasarrufu bir arada isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak fırsatlarla dolu. Ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu unutmayın!
BİM 10 EKİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU'NDA NELER VAR?
BİM'in 10 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu, alışveriş severlere birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta özellikle Kumtel Ankastre Set, 4K Ultra HD Google TV, ve Olta Takımı kampanyanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Mutfakta modern bir görünüm isteyenler, teknoloji tutkunları ve doğa sporlarıyla ilgilenenler için zengin bir ürün çeşitliliği hazırlandı.
BİM 10 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL
Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL
Mutfak Robotu 1.390 TL
Sprey Yağdanlık 89 TL
Cam Kettle 999 TL
Çubuk Blender 890 TL
Dijital Tartı 499 TL
Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası HP83 475 TL
Şarjlı Banyo Fırçası 699 TL
Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED TV 19.900 TL
TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 18.900 TL
Akıllı Saat 599 TL
Omix X5 Cep Telefonu 5.890 TL
Duvar Şarjı 2 USB 149 TL
Duvar Şarjı 20w Pd+Usb3.0 249 TL
Şarj Kablosu Type-C to Lightning 79 TL
Akım Korumalı Priz 349 TL
Masaüstü Tripod 349 TL
Telefon ve Tablet Tutacağı 129 TL
Hobi Olta Takımı 849 TL
Olta Sehpası 319 TL
Olta Kamışı 1.390 TL
Olta Kamışı 990 TL
Olta Makinesi 1.490 TL
Olta Makinesi 1.590 TL
Olta Misinası 149 TL
Misina Sarma Aparatı 69 TL
Kafa Lambası 115 TL
Organizer Kutu 119 TL
Işıldak 169 TL
Monofilament Misina 129 TL
