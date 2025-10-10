BİM 10 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER | BİM'de bugün hangi ürünler var? Mutfak Robotu, Ankastre Set, Saç düzleştirici, 4K Ultra HD Google TV...

BİM 10 Ekim 2025 Cuma kataloğu yayınlandı ve yine her zevke hitap eden ürünleriyle dikkat çekiyor. Teknoloji meraklılarına özel 4K Ultra HD Google TV, mutfağını yenilemek isteyenlere ise Kumtel Ankastre Set indirimli fiyatlarla raflarda olacak. Ayrıca hobi ve kamp severler için Olta Takımı ve çeşitli aksesuarlar da bu haftanın sürprizleri arasında. BİM, sadece elektronik ve mutfak ürünlerinde değil, kışlık giyim ve ev tekstili kategorilerinde de cazip fırsatlar sunuyor. 10 Ekim aktüel ürünler kataloğu, hem kaliteyi hem de tasarrufu bir arada isteyen tüketiciler için kaçırılmayacak fırsatlarla dolu. Ürünlerin stoklarla sınırlı olduğunu unutmayın!

BİM 10 EKİM CUMA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU'NDA NELER VAR?

BİM'in 10 Ekim 2025 Cuma aktüel ürünler kataloğu, alışveriş severlere birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Bu hafta özellikle Kumtel Ankastre Set, 4K Ultra HD Google TV, ve Olta Takımı kampanyanın yıldız ürünleri arasında yer alıyor. Mutfakta modern bir görünüm isteyenler, teknoloji tutkunları ve doğa sporlarıyla ilgilenenler için zengin bir ürün çeşitliliği hazırlandı.

BİM 10 EKİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 9.450 TL

Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.990 TL

Mutfak Robotu 1.390 TL

Sprey Yağdanlık 89 TL

Cam Kettle 999 TL

Çubuk Blender 890 TL

Dijital Tartı 499 TL

Kablosuz Vakum Makinesi ve Şişirme Pompası HP83 475 TL

Şarjlı Banyo Fırçası 699 TL

Senna 65 İnç Frameless Ultra HD QLED TV 19.900 TL

TCL 55 İnç 4K Ultra HD Google TV 18.900 TL

Akıllı Saat 599 TL

Omix X5 Cep Telefonu 5.890 TL

Duvar Şarjı 2 USB 149 TL

Duvar Şarjı 20w Pd+Usb3.0 249 TL

Şarj Kablosu Type-C to Lightning 79 TL

Akım Korumalı Priz 349 TL

Masaüstü Tripod 349 TL

Telefon ve Tablet Tutacağı 129 TL

Hobi Olta Takımı 849 TL

Olta Sehpası 319 TL

Olta Kamışı 1.390 TL

Olta Kamışı 990 TL

Olta Makinesi 1.490 TL

Olta Makinesi 1.590 TL

Olta Misinası 149 TL

Misina Sarma Aparatı 69 TL

Kafa Lambası 115 TL

Organizer Kutu 119 TL

Işıldak 169 TL

Monofilament Misina 129 TL

