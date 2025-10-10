ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ: 10 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?💦 Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula!

10 Ekim 2025 Ankara su kesintisi listesi açıklandı. ASKİ'nin duyurusuna göre bazı ilçelerde içme suyu hattındaki arızalar nedeniyle kesintiler uygulanacak. Beypazarı, Çankaya ve Yenimahalle'de yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek ve hangi bölgeler etkilenecek?" sorularını araştırıyor. ASKİ'nin resmi web sitesinde güncel il il su kesintisi saatleri ve bölgeler paylaşılmış durumda. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bu bilgileri takip etmeleri öneriliyor. Peki, 10 Ekim Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? ASKİ su kesintisi sorgula!

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ÇUBUK Arıza Tarihi: 9.10.2025 23:15:00 Tamir Tarihi: 10.10.2025 12:00:00 Detay: ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT RAŞİT YÜCEL SOKAKTA BULUNAN TEMİZ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AYDOĞAN CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR

BEYPAZARI Arıza Tarihi: 10.10.2025 08:40:00 Tamir Tarihi: 10.10.2025 17:00:00 Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır ( VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ) Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI SOKAK GENELİ

BEYPAZARI Arıza Tarihi: 10.10.2025 09:05:00 Tamir Tarihi: 10.10.2025 13:00:00 Detay: Beypazarı ilçesi hacıkara mahallesi Şehit ümit bçlükoğlu caddesinde oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır ( VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ) Etkilenen Yerler: Hacıkara mahallesi şehit ümit bölükoğlu caddesi ve civarı

ETİMESGUT Arıza Tarihi: 10.10.2025 09:45:00 Tamir Tarihi: 10.10.2025 15:00:00 Detay: Etimesgut İlçesi Altay Mahallesi Söğüt Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz. Etkilenen Yerler: Şeker Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Devlet Mahallesi, Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahallesi Bir kısmı

Güncel su arızası ve kesinti bilgilerini ASKİ'nin Kesinti Sorgulama Sayfası üzerinden kontrol edebilirsiniz.