CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ: 10 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?💦 Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ: 10 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?💦 Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula!

10 Ekim 2025 Cuma günü Ankara’da bazı ilçelerde ASKİ su kesintisi uygulanacak. Beypazarı, Çankaya ve Yenimahalle başta olmak üzere etkilenen bölgelerde içme suyu hattı arızaları nedeniyle su akışı duracak. Vatandaşlar “Ankara’da sular ne zaman gelecek?” sorusunu merak ediyor. ASKİ’den yapılan açıklamaya göre kesintiler arızanın giderilmesiyle birlikte sona erecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 10:49 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 10:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ: 10 Ekim Ankara'da sular ne zaman gelecek?💦 Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler sorgula!

10 Ekim 2025 Ankara su kesintisi listesi açıklandı. ASKİ'nin duyurusuna göre bazı ilçelerde içme suyu hattındaki arızalar nedeniyle kesintiler uygulanacak. Beypazarı, Çankaya ve Yenimahalle'de yaşayan vatandaşlar, "Sular ne zaman gelecek ve hangi bölgeler etkilenecek?" sorularını araştırıyor. ASKİ'nin resmi web sitesinde güncel il il su kesintisi saatleri ve bölgeler paylaşılmış durumda. Vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için bu bilgileri takip etmeleri öneriliyor. Peki, 10 Ekim Ankara su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri? ASKİ su kesintisi sorgula!

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULA

ANKARA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

  • ÇUBUK

    Arıza Tarihi: 9.10.2025 23:15:00

    Tamir Tarihi: 10.10.2025 12:00:00

    Detay: ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT RAŞİT YÜCEL SOKAKTA BULUNAN TEMİZ İÇME SUYU HATTINDA OLUŞAN ARIZADAN DOLAYI PLANSIZ SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR. SABIR ANLAYISINIZ İÇİN TESEKKÜR EDER VERMİŞ OLDUGUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERIZ

    Etkilenen Yerler: ATATÜRK MAHALLESİ ŞEHİT AHMET AYDOĞAN CADDESİ VE BAĞLI SOKAKLAR

  • BEYPAZARI

    Arıza Tarihi: 10.10.2025 08:40:00

    Tamir Tarihi: 10.10.2025 17:00:00

    Detay: Beypazarı İlçesi Ayvaşık Mahallesi Akyazı sokakta oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır ( VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ)

    Etkilenen Yerler: AYVAŞIK MAHALLESİ AKYAZI SOKAK GENELİ

ASKİ 10 Ekim su kesintisi

  • BEYPAZARI

    Arıza Tarihi: 10.10.2025 09:05:00

    Tamir Tarihi: 10.10.2025 13:00:00

    Detay: Beypazarı ilçesi hacıkara mahallesi Şehit ümit bçlükoğlu caddesinde oluşan arıza nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır ( VERDİĞİMİZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ)

    Etkilenen Yerler: Hacıkara mahallesi şehit ümit bölükoğlu caddesi ve civarı

  • ETİMESGUT

    Arıza Tarihi: 10.10.2025 09:45:00

    Tamir Tarihi: 10.10.2025 15:00:00

    Detay: Etimesgut İlçesi Altay Mahallesi Söğüt Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılacaktır. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler. Sabır ve anlayışınız için teşekkür ederiz.

    Etkilenen Yerler: Şeker Mahallesi, Eryaman Mahallesi, Tunahan Mahallesi, Devlet Mahallesi, Altay Mahallesi ve Şehit Osman Avcı Mahallesi Bir kısmı

Güncel su arızası ve kesinti bilgilerini ASKİ'nin Kesinti Sorgulama Sayfası üzerinden kontrol edebilirsiniz.

İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi!
F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
DİĞER
FIFA Dünya Kupası için tarihi hamle! Infantino yeni değişikliği duyurdu...
Son dakika! MSB'den Gazze açıklaması: "Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü göreve hazırdır"
Beşiktaş’ta devre arasında büyük değişim!
G.Saray'dan ocakta 2 transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar! Montella'dan Barış Alper'in yokluğunda flaş karar! 10:08
Razgatlıoğlu Portekiz'de piste çıkacak Razgatlıoğlu Portekiz'de piste çıkacak 10:06
Sergen Yalçın’a transferde tam yetki! Sergen Yalçın’a transferde tam yetki! 10:03
BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 10 Ekim BARAJ DOLULUK - İstanbul baraj doluluk oranları İSKİ 10 Ekim 09:51
İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi! İşte Tedesco’nun ara transfer stratejisi! 09:30
Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma 2025 Bugünkü maçlar 10 Ekim Cuma 2025 09:06
Daha Eski
G.Saray'dan ocakta 2 transfer bombası! G.Saray'dan ocakta 2 transfer bombası! 09:05
F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak 08:57
F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar! F.Bahçe'den Tedesco için yeni karar! 08:48
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:15
Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! Süper Lig'den 3 takım EFC'ye katıldı! 01:14
G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı G.Saray'dan sakatlık açıklaması! 3 futbolcu idmana çıkmadı 00:47