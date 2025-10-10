2026 Resmi ve Dini Günler Takvimi: Yılbaşı, Ramazan ve Kurban Bayramı ne zaman? 🏖️ 9 Günlük tatil fırsatları!

CANLI SKOR ANA SAYFA
2026 yılı resmi tatil takvimi, hafta içine denk gelen bayramlar sayesinde uzun tatil fırsatları sunuyor. Özellikle Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı'nda hafta sonlarıyla birleşen tatil dönemleri dikkat çekiyor. Vatandaşlar, 2026 yılındaki resmi ve dini tatil günlerini merak ediyor. 2026 yılı resmi tatil takvimi, hafta içine denk gelen bayramlar sayesinde uzun tatil fırsatları sunuyor. Özellikle Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve Cumhuriyet Bayramı, hafta sonlarıyla birleşerek tatil sürelerini uzatıyor. Vatandaşlar, yıl boyunca hem resmi hem de dini tatil günlerini planlamak için 2026 takvimine göz atıyor.

2026 yılı resmi ve dini tatil takvimi, özellikle hafta içine denk gelen bayram günleri sayesinde uzun tatil fırsatları sunuyor. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini tatiller, hafta sonlarıyla birleşerek tatilciler için ideal planlama imkanı sağlıyor. Vatandaşlar, bu tatil günlerini önceden öğrenerek seyahat, tatil ve etkinlik planlarını yapmayı tercih ediyor. 2026 takvimi, hem resmi tatiller hem de dini bayram günlerini kapsayacak şekilde hazırlanan rehber niteliğinde bir kaynak olarak öne çıkıyor. Peki, 2026 resmi tatiller hangi güne denk geliyor? 2026 yılında dini günler ne zaman? Ramazan ve Kurban Bayramı hangi güne denk gelecek? Detaylar haberimizde...

2026 RESMİ VE DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

2026 yılındaki resmi ve dini tatiller, hafta içine denk gelen birçok uzun tatil fırsatı sunuyor. İşte 2026 Türkiye tatil takvimi:

🎊 Yılbaşı Tatili

  • 1 Ocak 2026, Perşembe gününe denk geliyor. Cuma gününü (2 Ocak) izin alarak, tatilinizi toplam 4 güne (Perşembe-Pazar) uzatabilirsiniz.

🌙 Ramazan Bayramı

Ramazan Bayramı'nın başlangıcı, Mart ayına denk geliyor:

  • Arife Günü: 19 Mart 2026, Perşembe (Yarım gün tatil, öğleden sonra başlıyor)

  • Bayram 1. Gün: 20 Mart 2026, Cuma

  • Bayram 2. Gün: 21 Mart 2026, Cumartesi

  • Bayram 3. Gün: 22 Mart 2026, Pazar

  • Bayram, Cuma-Pazar günlerine denk gelmesi sayesinde Perşembe günkü arife ile birlikte toplam 3,5 günlük bir hafta sonu tatili sunuyor.

🇹🇷 Milli Bayramlar

  • Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 Nisan): 23 Nisan 2026, Perşembe. Cuma gününü (24 Nisan) izin alarak 4 günlük tatil yapabilirsiniz.

  • Emek ve Dayanışma Günü (1 Mayıs): 1 Mayıs 2026, Cuma gününe denk geliyor ve hafta sonu ile birlikte 3 günlük bir tatil fırsatı sunuyor.

  • Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (19 Mayıs): 19 Mayıs 2026, Salı. Pazartesi gününü (18 Mayıs) izin alarak bu tatili 4 güne çıkarabilirsiniz.

  • Demokrasi ve Millî Birlik Günü (15 Temmuz): 15 Temmuz 2026, Çarşamba. Perşembe ve Cuma günleri izin alarak tatili hafta sonu ile birleştirip 5 güne uzatabilirsiniz.

  • Zafer Bayramı (30 Ağustos): 30 Ağustos 2026, Pazar gününe denk geliyor.

🐑 Kurban Bayramı

Kurban Bayramı, Mayıs ayının sonuna denk geliyor:

  • Arife Günü: 26 Mayıs 2026, Salı (Yarım gün tatil, öğleden sonra başlıyor)

  • Bayram 1. Gün: 27 Mayıs 2026, Çarşamba

  • Bayram 2. Gün: 28 Mayıs 2026, Perşembe

  • Bayram 3. Gün: 29 Mayıs 2026, Cuma

  • Bayram 4. Gün: 30 Mayıs 2026, Cumartesi

  • Bayramın Çarşamba günü başlamasıyla, Pazar günü ile birlikte toplam 4,5 günlük bir hafta sonu tatili oluşuyor. Pazartesi (25 Mayıs) yarım gün veya tam gün izin alarak bu tatili 9 güne kadar uzatmak mümkün.

🇹🇷 Cumhuriyet Bayramı

  • Arife Günü: 28 Ekim 2026, Çarşamba (Yarım gün tatil, öğleden sonra başlıyor)

  • Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim 2026, Perşembe

  • Cuma gününü (30 Ekim) izin alarak, hafta sonu ile birlikte toplam 4,5 günlük uzun bir tatil yapma fırsatı bulunuyor.

🌙 2026 Dini Gün ve Geceler (Tatil Değil)

2026'daki kandil geceleri ve diğer önemli dini günler ise şunlardır (Bunlar resmi tatil değildir):

  • Miraç Kandili: 15 Ocak 2026, Perşembe

  • Berat Kandili: 3 Şubat 2026, Salı

  • Ramazan Başlangıcı: 19 Şubat 2026, Perşembe

  • Kadir Gecesi: 16 Mart 2026, Pazartesi

  • Hicri Yılbaşı: 16 Haziran 2026, Salı

  • Aşure Günü: 25 Haziran 2026, Perşembe

  • Mevlid Kandili: 24 Ağustos 2026, Pazartesi

  • Üç Ayların Başlangıcı: 21 Aralık 2026, Pazartesi

  • Regaib Kandili: 23 Aralık 2026, Çarşamba

