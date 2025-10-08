Şok Çarşamba fırsatları | 8 - 14 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

Anadolu Mutfağı Bulgur Çeşitleri: 1 kg: 24,90 TL
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 500 g: 129 TL
Mis Örgü/Dil Peyniri 250 g: 75 TL
Mis Tel Peyniri 250 g: 75 TL
Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g: 75 TL
Karmen Kakaolu Fındık Kreması 500 g: 59,90 TL
Donane Yoshake Berricus/Mango 200 ml: 28,90 TL
Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize 1500 g: 52,50 TL
Mis Tereyağı 250 g: 89 TL
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Anadolu Mutfağı Bulgur Çeşitleri: 1 kg: 24,90 TL
Gliss Şampuan Çeşitleri 400 ml: 99 TL
Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml/Veet Classic Ağda Bandı 12'li: 110 TL
Johnson's Bebek Sabunu Sütlü 90 g: 24 TL
Johnson's Bebe Yağı 200 ml: 60 TL
Orkid Platinum Normal 14'lü/Uzun Ekstra 10'lu/Uzun 12'li: 69 TL
4'lü Duru Fresh Banyo Sabunu Çeşitleri: 99 TL
Dikey Isıtıcı: 1.599 TL
Quartz Isıtıcı 3005: 1.499 TL
Sinbo Quartz Isıtıcı: 549 TL
Kiwi Fanlı Isıtıcı: 549 TL;
Termostat Yağlı Radyatör: 1.899 TL
Şarjlı Tiftik Makinesi: 279 TL