Şok Çarşamba fırsatları | 8 - 14 Ekim ŞOK indirimli aktüel ürünler listesi

ŞOK aktüelde indirim rüzgarları esiyor. Vatandaşın cebini güldüren fırsatlara devam eden ŞOK zincir marketleri, 'Haftanın Fırsatları' kataloğuyla indirimli alışverişi başlatıyor. Her hafta yenilenen aktüel ürünlerde bu hafta birçok ürün, yine büyük indirimlerle sizleri bekliyor. İşte ŞOK en son yayınlanan aktüel ürünler listesi ve 8 - 14 Ekim kataloğu...

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 13:52
Anadolu Mutfağı Bulgur Çeşitleri: 1 kg: 24,90 TL
Mis Tam Yağlı Tost Peyniri 500 g: 129 TL
Mis Örgü/Dil Peyniri 250 g: 75 TL
Mis Tel Peyniri 250 g: 75 TL
Mis Tam Yağlı Süzme Beyaz Peynir 500 g: 75 TL
Karmen Kakaolu Fındık Kreması 500 g: 59,90 TL
Donane Yoshake Berricus/Mango 200 ml: 28,90 TL
Mis Yoğurt Yarım Yağlı Homojenize 1500 g: 52,50 TL
Mis Tereyağı 250 g: 89 TL

Gliss Şampuan Çeşitleri 400 ml: 99 TL
Veet Klasik Tüy Dökücü Krem 100 ml/Veet Classic Ağda Bandı 12'li: 110 TL
Johnson's Bebek Sabunu Sütlü 90 g: 24 TL
Johnson's Bebe Yağı 200 ml: 60 TL
Orkid Platinum Normal 14'lü/Uzun Ekstra 10'lu/Uzun 12'li: 69 TL
4'lü Duru Fresh Banyo Sabunu Çeşitleri: 99 TL

Dikey Isıtıcı: 1.599 TL
Quartz Isıtıcı 3005: 1.499 TL
Sinbo Quartz Isıtıcı: 549 TL
Kiwi Fanlı Isıtıcı: 549 TL;
Termostat Yağlı Radyatör: 1.899 TL
Şarjlı Tiftik Makinesi: 279 TL

Alpina Beyaz Ankastre Set: 7.299 TL
Sinbo Stand Mixer Set: 2.999 TL
Minio Duo 2'li Kahve Makinesi: 2.499 TL
Tea Blend Çay Makiesi: 1.499 TL

Bianco Lucci Kadın Çizgili Triko Kazak: 399 TL
Kadın Sweatshirt İçi Şardonlu: 379 TL
Erkek Tam Fermuarlı Polarlı Üst: 279 TL
Kadın Tam Fermuarlı Polarlı Üst: 279 TL
Kadın Düğmeli SüperSoft Pijama Takımı: 499 TL
Kadın Tek Alt Şardonlu: 119 TL

Akrobasi Pisti Yarış Seti: 299 TL
EnchanTimals Küçük Kardeşler ve Hayvan Arkadaşları: 199 TL
Dollyland Minkie Prensesin Rüya Şatosu Deluxe: 299 TL
Uzaktan Kumandalı Pick-Up: 449 TL
Dollyland Luvlie Davet Şıklığı: 199 TL
Metal Çek Bırak Araba: 100 TL
Blok Figürlü İş Makineleri: 249 TL

