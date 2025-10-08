CANLI SKOR ANA SAYFA
Askerlik yeri sorgulama Kasım 2025 | MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik yeri sorgulama Kasım 2025 | MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler için 2025 Kasım askerlik sınıflandırma sonuçları merakla bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yapılan duyurunun ardından askerlik görevini yerine getirecek yükümlüler, e-Devlet üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile askerlik yerlerini öğrenebilecek. Peki Kasım celbi ne zaman çıkacak? Askerlik yerleri ne zaman belli olur? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 14:47
Askerlik yeri sorgulama Kasım 2025 | MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Kasım ayı askerlik yerleri, vatani görevini yerine getirecek yükümlüler tarafından merakla bekleniyor. 2025 yılı Kasım celbi kapsamında silah altına alınacak er ve erbaşların sınıflandırma sonuçları hakkında arama motorlarında araştırılan 'MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

MSB ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kasım ayında askere gidecek yükümlüler için seçim ve sınıflandırma sonuçları, 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sevk tarihleri ise sınıflandırma sonucuna göre belirlenecek.

Yükümlüler, sevk evraklarını temin etme ve birliklere katılım işlemlerini e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirebilecek. Askerlik görevine başlayacak kişiler, kendilerine bildirilen tarihte ve belirtilen birliklerde silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınıflandırma sonuçlarının duyurulmasının ardından, yükümlülerin celp dönemine ilişkin tüm detaylara e-Devlet üzerinden erişebileceğini vurguladı.

KASIM 2025 ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KASIM 2025 SEVK TARİHLERİ

Yedek Subay/Astsubay Adayları ile Er (1'inci Grup): 6 Kasım 2025

İkinci grup sevk tarihi: 4 Aralık 2025

Üçüncü grup sevk tarihi: 8 Ocak 2026

