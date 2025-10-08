Askerlik yeri sorgulama Kasım 2025 | MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kasım ayı askerlik yerleri, vatani görevini yerine getirecek yükümlüler tarafından merakla bekleniyor. 2025 yılı Kasım celbi kapsamında silah altına alınacak er ve erbaşların sınıflandırma sonuçları hakkında arama motorlarında araştırılan 'MSB askerlik yerleri ne zaman belli olacak?' sorusunun cevabını sizler için derledik.

MSB ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Kasım ayında askere gidecek yükümlüler için seçim ve sınıflandırma sonuçları, 27 Ekim 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Yükümlüler, askerlik yerlerini e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak öğrenebilecek. Sevk tarihleri ise sınıflandırma sonucuna göre belirlenecek.

Yükümlüler, sevk evraklarını temin etme ve birliklere katılım işlemlerini e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirebilecek. Askerlik görevine başlayacak kişiler, kendilerine bildirilen tarihte ve belirtilen birliklerde silah altına alınacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınıflandırma sonuçlarının duyurulmasının ardından, yükümlülerin celp dönemine ilişkin tüm detaylara e-Devlet üzerinden erişebileceğini vurguladı.

KASIM 2025 ASKERLİK YERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KASIM 2025 SEVK TARİHLERİ