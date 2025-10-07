CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler YKS ne zaman 2026? YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

YKS ne zaman 2026? YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

Üniversiteye hazırlanan adaylar 2026 YKS tarihlerini merak ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) hangi tarihlerde yapılacağı araştırılıyor. TYT, AYT VE YDT sınavları ne zaman, hangi tarihte? sorusunun cevabı aratılıyor. Başvuru tarihleri, sınav takvimi ve geç başvuru süresi gibi detaylar da adaylar tarafından yakından takip ediliyor. ÖSYM’nin resmî takvimini açıklamasıyla adaylar, sınav planlarını net şekilde organize edebilecek.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 11:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
YKS ne zaman 2026? YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

Üniversiteye hazırlanan öğrenciler ve veliler, 2026 YKS tarihlerini büyük bir merakla araştırıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında TYT, AYT ve YDT oturumlarının hangi tarihlerde yapılacağı adaylar tarafından merak konusu oluyor. Başvuru tarihleri, geç başvuru süreleri ve sınav merkezleri de yakından takip ediliyor. Bu bilgiler, adayların sınav hazırlıklarını planlamasında ve deneme sınavlarını düzenlemesinde önemli rol oynuyor. ÖSYM'nin resmî takvimi yayımlamasıyla tüm detaylar kesinlik kazanacak. Peki, YKS ne zaman 2026? YKS başvuru tarihleri ve sınav takvimi!

YKS NE ZAMAN 2026?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için ÖSYM tarafından yayımlanan resmî sınav takvimi henüz açıklanmamıştır.

✏️ 2026 YKS BAŞVURU TARİHLERİ

YKS başvuruları, sınavın kendisinden aylar önce, genellikle Şubat ayında başlar.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) (https://ais.osym.gov.tr/) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla bireysel olarak yapılabilir.

F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada...
Türk Telekom - REKLAM
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
Icardi için flaş iddia!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... 11:17
İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI 11:14
Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! 10:52
Icardi için flaş iddia! Icardi için flaş iddia! 10:36
F.Bahçe'de şoke eden istatistik! F.Bahçe'de şoke eden istatistik! 10:23
Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı 10:14
Daha Eski
Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! 10:13
Singo için akılalmaz rakam! Singo için akılalmaz rakam! 10:10
Alperen'den Atlanta Hawks'a 19 sayı Alperen'den Atlanta Hawks'a 19 sayı 10:04
Beşiktaş Jurasek'e veda ediyor! Beşiktaş Jurasek'e veda ediyor! 09:41
En-Nesyri Dzeko'yu mumla arıyor! En-Nesyri Dzeko'yu mumla arıyor! 09:36
Singo'nun dönüş tarihi belli oldu! Singo'nun dönüş tarihi belli oldu! 09:25