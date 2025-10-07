TOKİ BAŞVURU 2025 SON DAKİKA: 500 Bin Sosyal Konut başvurusu ne zaman başlıyor, kimler başvuracak? E-Devlet ekranı açıldı mı?

Milyonlarca kişinin merak ettiği TOKİ sosyal konut projesi başvuruları için geri sayım hızlandı. Başvurular henüz başlamadı, ancak hazırlıklar tamamlandı. TOKİ 500 bin konut projesinde yer almak için gereken temel şartlar ve e-Devlet üzerinden nasıl başvuru yapılacağı merak ediliyor. Vatandaşlar, TOKİ Sosyal Konut Projesi ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki, 500 Bin Sosyal Konut başvurusu ne zaman başlıyor, kimler başvuracak? E-Devlet ekranı açıldı mı? Detaylar haberimizde...

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin daha önceki büyük sosyal konut projelerinde olduğu gibi, 500 bin konutluk bu dev projede de başvuruların iki ana kanal üzerinden yapılması bekleniyor:

E-Devlet Üzerinden (Online Başvuru): Vatandaşlar, e-Devlet kapısı üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle kolayca başvurularını tamamlayabilecekler. Bu, en çok tercih edilen ve pratik yöntemdir. Yetkili Banka Şubeleri Aracılığıyla: Başvurular, T.C. Ziraat Bankası ve Halk Bankası gibi projenin bulunduğu illerde yetkilendirilen banka şubeleri aracılığıyla da yapılabilecek.

Önemli Not: Başvuruların geçerli sayılması için, belirlenen banka kanalları veya e-Devlet üzerinden başvuru ücretinin yatırılması gerekmektedir.

KONTENJANLAR VE ÖN BAŞVURU ŞARTLARI

Projenin kesin ve nihai başvuru şartları henüz resmi olarak ilan edilmemiştir. Ancak, projenin sosyal niteliği göz önüne alındığında, belirli vatandaş gruplarına özel kontenjan ayrılacağı kesinleşmiştir.

Özel Kontenjan Ayrılacak Gruplar:

Şehit yakını ve gaziler

Emekliler

Gençler (Yaş kriteri ilerleyen günlerde netleşecek)

En az 3 çocuğu olan aileler

Engelliler

Projeyle ilgili açıklanan diğer önemli detaylar arasında, ilk kez kiralık konut uygulamasının da hayata geçirileceği yer alıyor. Bu kiralık konutlar, özellikle dar gelirli ailelerin uygun koşullarda barınma ihtiyacını karşılamayı hedeflemektedir.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ'NE NASIL BAŞVURULUR?

TOKİ'ye yapılacak tüm başvurular yalnızca www.toki.gov.tr adresi ve e-Devlet www.turkiye.gov.tr üzerinden yapılabilir.