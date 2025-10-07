Şişli su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Şişli sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

Şişli su kesintisi 7 Ekim 2025, İSKİ su kesintisi Kağıthane mahalleleri, Şişli'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Şişli'de, altyapı iyileştirmeleri ve arıza gibi nedenlerle planlı su kesintisi uygulaması devreye giriyor. İSKİ'nin resmi duyurusuna göre, 7 Ekim Salı günü Şişli ilçesinin belirli mahallelerinde sular kesilecek. Şişli su kesintisi saatleri, etkilenen mahalleler ve İSKİ Şişli su kesintisi programını sizler için derledik.

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

ETKİLENEN MAHALLE: BOZKURT MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: CUMHURİYET MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: DUATEPE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ERGENEKON MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ESKİŞEHİR MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: FERİKÖY MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HALASKARGAZİ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HALİDE EDİP ADIVAR MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HALİL RIFAT PAŞA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HARBİYE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KUŞTEPE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MERKEZ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MEŞRUTİYET MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: PAŞA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: TEŞVİKİYE MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YAYLA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: İNÖNÜ MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: İZZET PAŞA MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

