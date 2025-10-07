CANLI SKOR ANA SAYFA
Şişli su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Şişli sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

Şişli su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Şişli sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunan ilçelerinden Şişli'de, 7 Ekim 2025 Salı günü su kesintisi yaşanacak. İSKİ'nin bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, Şişli'deki bazı mahallelerde sular kesilecek. Abone bilgilendirme sistemleri üzerinden yapılan duyuruda kesintinin sebebi ve suların geleceği saatler bildirildi. Şişli su esintisi ne zaman bitecek, hangi mahalleler etkilenecek, sular ne zaman gelecek gibi soruların yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 07:50
Şişli su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Şişli sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

Şişli su kesintisi 7 Ekim 2025, İSKİ su kesintisi Kağıthane mahalleleri, Şişli'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Şişli'de, altyapı iyileştirmeleri ve arıza gibi nedenlerle planlı su kesintisi uygulaması devreye giriyor. İSKİ'nin resmi duyurusuna göre, 7 Ekim Salı günü Şişli ilçesinin belirli mahallelerinde sular kesilecek. Şişli su kesintisi saatleri, etkilenen mahalleler ve İSKİ Şişli su kesintisi programını sizler için derledik.

Kesintileri haritada görmek için TIKLAYIN

ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

ETKİLENEN MAHALLE: BOZKURT MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: CUMHURİYET MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: DUATEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ERGENEKON MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: ESKİŞEHİR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: FERİKÖY MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HALASKARGAZİ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HALİDE EDİP ADIVAR MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HALİL RIFAT PAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: HARBİYE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: KUŞTEPE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MAHMUT ŞEVKET PAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MERKEZ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: MEŞRUTİYET MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: PAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: TEŞVİKİYE MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: YAYLA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: İNÖNÜ MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: İZZET PAŞA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

👉Tüm kesintileri anlık olarak takip etmek için TIKLAYIN👈

