CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Ekim Salı ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Ekim Salı ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

Müge Anlı ve ekibi, 7 Ekim Salı sabahı ATV ekranlarında yeni hafta dosyaları ve gündemdeki kayıplarla ilgili sıcak gelişmeleri aktarıyor. Bugün programda hangi kayıp olayı çözüme kavuşacak ya da hangi düğüm çözülecek?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 09:18 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 11:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Müge Anlı ile Tatlı Sert 7 Ekim Salı ATV CANLI izle! ATV canlı yayın bilgileri

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT CANLI İZLE | 7 Ekim Salı ATV ekranlarının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, yeni bir hafta ve yeni iddialarla başlıyor. Bugün programda ele alınacak en önemli kayıp dosyası nedir? Canlı yayına bağlanan telefonlar, stüdyodaki şüpheliler ve sonuca yaklaşılan kritik olaylar hakkında tüm bilgileri öğrenin. Güncel gelişmeler ve Müge Anlı'nın 7 Ekim yayınındaki tüm detaylar burada sizi bekliyor!

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün kaybı ekranlara gelen Necim Ayıncez, yayının hemen ardından köyündeki dere yatağında ölü olarak bulundu. Necim Ayıncez'in 40 gün önce de kız kardeşinin vefat ettiği öğrenildi.

65 yaşındaki Necim Ayıncez kaybının 5. Gününde ölü olarak bulundu. Ailenin şüphelendiği birlikte yaşadığı Nadide Hanım canlı yayında ailenini sorularını yanıtladı. Nadide Hanım, 'benim bir suçum yok' dedi.

11 yaşındaki amca ve 8 yaşındaki yeğeni 25 Eylül'de Nişantaşı'ndan kaybolmuştu. Ayaz Karakaş ve Doğukan Can Karakaş Müge Anlı izleyicileri sayesinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Kayıp adamın babası, annesi ve üvey annesi canlı yayında... Baba Murat Bey, ''Oğlumun kayıp olduğunu 2019 Ekim ayında Adem'den öğrendim, Sefa, Bulgaristan, Gürcistan, ABD, ya da Kanada'ya gitmiş olabilir'' dedi.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV CANLI YAYIN

Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum!
Türk Telekom - REKLAM
DİĞER
TikTok’un ‘kısıtlı mod’u bile kısıtlamıyor!
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması!
Icardi için flaş iddia!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:48
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! 11:43
Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! 11:36
Montella'dan Dünya Kupası sözleri! Montella'dan Dünya Kupası sözleri! 11:31
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... 11:17
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 11:14
Daha Eski
Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! 10:52
Icardi için flaş iddia! Icardi için flaş iddia! 10:36
F.Bahçe'de şoke eden istatistik! F.Bahçe'de şoke eden istatistik! 10:23
Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı 10:14
Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! 10:13
Singo için akılalmaz rakam! Singo için akılalmaz rakam! 10:10