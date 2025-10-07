CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef Nisa kimdir? Nisa Nur Demirer kaç yaşında, nereli? MasterChef Nisa'nın sevgilisi kim?

MasterChef Nisa kimdir? Nisa Nur Demirer kaç yaşında, nereli? MasterChef Nisa'nın sevgilisi kim?

MasterChef Nisa kimdir? Nisa kaç yaşında, nereli? MasterChef Nisa Nur Demirer'in "flörtüm dışarıda kaldı" açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. MasterChef Nisa'nın sevgilisi olduğu iddia edilen eski yarışmacı kim? Aşk iddiaları ve Nisa'nın özel hayatı...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 16:03 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 12:28
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef Nisa kimdir? Nisa Nur Demirer kaç yaşında, nereli? MasterChef Nisa'nın sevgilisi kim?

MasterChef Türkiye yarışmacısı Nisa Nur Demirer, hem performansı hem de özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündemde. Son olarak "flörtüm dışarıda kaldı" sözleriyle dikkat çeken Nisa, sosyal medyada adından sıkça söz ettirdi. Genç yarışmacının sevgilisinin eski bir MasterChef yarışmacısı olduğu iddiaları magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, MasterChef Nisa kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Nisa Nur Demirel'in hayatı, kariyeri ve çok konuşulan aşk iddialarına dair detaylar...

NİSA NUR DEMİRER KİMDİR?

Nisa Nur Demirer, 24 yaşında bir yarışmacıdır. Yarışmaya İstanbul'dan katılmıştır. Mesleği aşçılıktır; özellikle İtalyan mutfağı ve makarna / taze makarna alanında uzmanlığı öne çıkmaktadır. Yarışma sürecinde, yedekler arasından ana kadroya yükselerek yarışmada kalıcı olma hakkı kazanmıştır.

NİSA NUR DEMİRER'İN SEVGİLİSİ KİM?

MasterChef 2025 yarışmacısı Nisa Nur Demirer, yarışmadaki başarısıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor. Son bölümde yaptığı "Flörtüm dışarıda kaldı" açıklaması, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. İzleyiciler, Nisa'nın kiminle aşk yaşadığı ve bu kişinin eski bir MasterChef yarışmacısı olup olmadığı yönündeki iddiaları merak ediyor.

Türk Telekom - REKLAM
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada...
DİĞER
Leroy Sane'nin performansındaki 3 kritik neden! Wilfried Zaha'ya benzetilmişti..
Başkan Erdoğan'dan Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nde Filistin mesajı: İsrail bölgeye tehdittir!
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 13:02
Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! Boluspor'da Mustafa Er dönemi sona erdi! 12:19
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 12:13
EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:48
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! 11:43
Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! 11:36
Daha Eski
Montella'dan Dünya Kupası sözleri! Montella'dan Dünya Kupası sözleri! 11:31
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... 11:17
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 11:14
Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! 10:52
Icardi için flaş iddia! Icardi için flaş iddia! 10:36
F.Bahçe'de şoke eden istatistik! F.Bahçe'de şoke eden istatistik! 10:23