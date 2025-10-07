İstanbul'da yağmur şiddetini artıracak: Uzmanlar ilçe ilçe sayıp uyardı! 7 Ekim hava durumu

CANLI SKOR ANA SAYFA
İstanbul’da kuvvetli yağış ve lodos alarmı verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporuna göre, Avrupa ve Anadolu Yakası’nda sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış bekleniyor. Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Kadıköy gibi ilçelerde yağmur gün boyu etkili olurken uzmanlar, bazı ilçeleri işaret ederek o bölgelerde yaşqayan vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı. İşte 7 Ekim İstanbul hava durumu ve meteorolojik uyarılar...

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 09:44
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) güncel raporuna göre, İstanbul'un geneli 7 Ekim Salı günü sağanak yağışın etkisi altında. Gece saatlerinde Silivri, Çatalca, Arnavutköy gibi batı ilçelerde başlayan yağış, sabahın ilk saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nın iç kesimlerinde de etkisini gösterdi. Akşam saatlerinde kuvvetlenmesi beklenen yer yer kuvvetli sağanak, bölgede üç gün boyunca etkili olacak. Meteoroloji uzmanları, kuvvetli lodos rüzgarı ile birlikte aralıklarla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağını, sıcaklıkların ise 14-18 derece aralığında, mevsim normallerinin altında seyredeceğini bildirdi.

KUVVETLİ SAĞANAK VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yapılan uyarıda şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Ankara'nın batı ilçeleri ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Rüzgarın; İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

TÜRKİYE GENELİ HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bilecik ve Sakarya çevreleri haric yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 14°C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 14°C, 17°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 16°C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 12°C, 14°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bölge genelinde kuvvetli, Güney ve Kuzey Ege kıyılarında çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR 10°C, 19°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 14°C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 17°C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli, kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA 17°C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sanah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 18°C, 29°C: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA 20°C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR 11°C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 17°C, 28°C: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara'nın batısı ile Eskişehir çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğusunda, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ANKARA 10°C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı ilçelerin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 8°C, 26°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 10°C, 22°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA 10°C, 22°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 9°C, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 13°C, 26°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 17°C, 25°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,

ZONGULDAK 14°C, 23°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu,

AMASYA 12°C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

RİZE 15°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 15°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 15°C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzeyinde, güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM 6°C, 24°C: Az bulutlu ve açık

KARS 4°C, 24°C: Az bulutlu ve açık

MALATYA 10°C, 28°C: Az bulutlu ve açık

VAN 9°C, 23°C: Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 13°C, 31°C: Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 13°C, 28°C: Az bulutlu ve açık

MARDİN 19°C, 28°C: Az bulutlu ve açık

SİİRT 19°C, 31°C: Az bulutlu ve açık

