Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, cezası ne kadar?

Ehliyet yenilemede son tarihin yaklaşmasıyla 'Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, ehliyet yenileme cezası ne kadar?' soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2016 öncesi eski tip ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren yenileme sürecinde son tarih, İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamasıyla netleşti. İşte detaylar...

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI, SON TARİH NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin değişim tarihi bu kez uzatılmamış olup son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, eski tip sürücü belgelerinin 31.07.2025 tarihine kadar değiştirilmesi gerekmektedir.

ESKİ TİP EHLİYET KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

31 Temmuz 2025'ten sonra eski tip ehliyetle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 12.978 TL idari para cezası kesilecek. Bu tutar, 2024'teki 4.064 TL'den yeniden değerleme oranıyla artırıldı; 15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 9.733,5 TL'ye düşüyor. Cezaya ek olarak, araç trafikten men edilebilir, ehliyet geçici olarak geri alınabilir ve ehliyetsiz araç kullanma suçuyla işlem yapılabilir.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet yenileme ücreti, 31 Ekim 2025'e kadar 15 TL olarak uygulanacak. Yenileme tarihi geçmesi halinde eski tip sürücü belgesini yenileme ücreti 7 bin 437 TL'ye çıkacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yönergelerine göre, işlem 5 adımda tamamlanıyor:

1. ADIM) Randevu Alın: randevu.nvi.gov.tr, ALO 199 veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlüğü seçin.

2. ADIM) Belgeleri Hazırlayın: T.C. kimlik kartı veya pasaport, eski ehliyet, son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf, "Sürücü olur" ibareli sağlık raporu (aile hekiminden veya hastaneden), kan grubu belgesi veya yazılı beyan, adli sicil kaydı (e-Devlet'ten ücretsiz), harç dekontu (15 TL, Ziraat/Vakıfbank/Halkbank üzerinden).

3. ADIM) Başvuru Yapın: Randevu gününde nüfus müdürlüğüne gidin; parmak izi ve fotoğraf alınacak.

4. ADIM) Geçici Belge Çıkarın: e-Devlet'ten 15 günlük geçici sürücü belgesi indirin.

5. ADIM) Yeni Ehliyeti Alın: PTT kargo ile 7-15 günde adresinize ulaşır.