CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, cezası ne kadar?

Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, cezası ne kadar?

Ehliyet yenileme son tarih, sürücüler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Eski tip sürücü belgeleri, belirlenen tarihe kadar 15 TL karşılığında, Nüfus Müdürlükleri'nde yenilenebiliyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün son duyurusu ile 'Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı?' sorusu yanıt buldu. Peki Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, süresi uzatıldı mı, cezası ne kadar? Ehliyet yenileme randevusu nasıl alınır, gerekli belgeler neler? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 11:47
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, cezası ne kadar?

Ehliyet yenilemede son tarihin yaklaşmasıyla 'Ehliyet yenileme son tarih ne zaman, ehliyet yenileme süresi uzatıldı mı, ehliyet yenileme cezası ne kadar?' soruları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2016 öncesi eski tip ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren yenileme sürecinde son tarih, İçişleri Bakanlığı'nın son açıklamasıyla netleşti. İşte detaylar...

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ UZATILDI MI, SON TARİH NE ZAMAN?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, eski tip sürücü belgelerinin değişim tarihi bu kez uzatılmamış olup son tarih 31 Temmuz 2025 olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda, eski tip sürücü belgelerinin 31.07.2025 tarihine kadar değiştirilmesi gerekmektedir.

ESKİ TİP EHLİYET KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

31 Temmuz 2025'ten sonra eski tip ehliyetle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu'nun 39/3 maddesi gereği 12.978 TL idari para cezası kesilecek. Bu tutar, 2024'teki 4.064 TL'den yeniden değerleme oranıyla artırıldı; 15 gün içinde ödenirse %25 indirimle 9.733,5 TL'ye düşüyor. Cezaya ek olarak, araç trafikten men edilebilir, ehliyet geçici olarak geri alınabilir ve ehliyetsiz araç kullanma suçuyla işlem yapılabilir.

EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ehliyet yenileme ücreti, 31 Ekim 2025'e kadar 15 TL olarak uygulanacak. Yenileme tarihi geçmesi halinde eski tip sürücü belgesini yenileme ücreti 7 bin 437 TL'ye çıkacak.

EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün yönergelerine göre, işlem 5 adımda tamamlanıyor:

1. ADIM) Randevu Alın: randevu.nvi.gov.tr, ALO 199 veya NVİ Mobil Uygulaması üzerinden nüfus müdürlüğü seçin.

2. ADIM) Belgeleri Hazırlayın: T.C. kimlik kartı veya pasaport, eski ehliyet, son 6 ayda çekilmiş 1 biyometrik fotoğraf, "Sürücü olur" ibareli sağlık raporu (aile hekiminden veya hastaneden), kan grubu belgesi veya yazılı beyan, adli sicil kaydı (e-Devlet'ten ücretsiz), harç dekontu (15 TL, Ziraat/Vakıfbank/Halkbank üzerinden).

3. ADIM) Başvuru Yapın: Randevu gününde nüfus müdürlüğüne gidin; parmak izi ve fotoğraf alınacak.

4. ADIM) Geçici Belge Çıkarın: e-Devlet'ten 15 günlük geçici sürücü belgesi indirin.

5. ADIM) Yeni Ehliyeti Alın: PTT kargo ile 7-15 günde adresinize ulaşır.

F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada...
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz Rize’ye döndü! Karadeniz’in kalbinden yeni kareler geldi!
CANLI ANLATIM | Başkan Erdoğan'dan Azerbaycan'a TDT çıkarması!
Sergen Yalçın'dan o isme destek!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı EuroLeague'de 3. hafta başlıyor! İşte maç programı 11:48
Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! Hakan Çalhanoğlu: Dünya Kupası'na gitmeyi hayal ediyorum! 11:43
Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! Süper Lig ekibinde ayrılık açıklandı! 11:36
Montella'dan Dünya Kupası sözleri! Montella'dan Dünya Kupası sözleri! 11:31
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... 11:17
Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! Hacıosmanoğlu: 24 yıl sonra Dünya Kupası bileti alacağımıza inanıyorum! 11:14
Daha Eski
Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! 10:52
Icardi için flaş iddia! Icardi için flaş iddia! 10:36
F.Bahçe'de şoke eden istatistik! F.Bahçe'de şoke eden istatistik! 10:23
Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı 10:14
Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! 10:13
Singo için akılalmaz rakam! Singo için akılalmaz rakam! 10:10