Beyoğlu su kesintisi İSKİ - 7 Ekim 2025 Beyoğlu sular ne zaman gelecek? Etkilenen mahalleler

Beyoğlu su kesintisi 7 Ekim 2025, İSKİ su kesintisi Beyoğlu mahalleleri, Beyoğlu'nda sular ne zaman gelecek? İstanbul'un en hareketli ilçelerinden Beyoğlu'nda, altyapı iyileştirmeleri ve arıza gibi nedenlerle planlı su kesintisi uygulaması devreye giriyor. İSKİ'nin resmi duyurusuna göre, 7 Ekim Salı günü Beyoğlu ilçesinin belirli mahallelerinde sular kesilecek. Beyoğlu su kesintisi saatleri, etkilenen mahalleler ve İSKİ Beyoğlu su kesintisi programını sizler için derledik.

BEYOĞLU SU KESİNTİSİ HANGİ MAHALLELERDE?

ETKİLENEN MAHALLE: ASMALI MESCİT MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

ETKİLENEN MAHALLE: BÜLBÜL MAH AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 1000 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI BAŞLAMA TARİHİ: 06/10/2025 BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 07/10/2025 tarihinde saat 09:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

