A101 AKTÜEL ÜRÜNLER 9 EKİM 2025 || A101 aktüel ürünleri kataloğunda bu hafta neler var? Ana kucağı, Mama sandalyesi, Buzdolabı...

"A101 aktüel ürünleri 9 Ekim 2025 Perşembe kataloğu yayımlandı mı, hangi ürünler var?" soruları indirim takipçilerinin gündeminde. Bu hafta A101 raflarında elektronik ürünler, küçük ev aletleri, mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ve temizlik malzemelerinde büyük indirimler yer alıyor. Özellikle televizyon, blender seti, tencere takımı ve nevresim seti gibi ürünler dikkat çekiyor. A101 aktüel kataloğu, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyenler için büyük fırsatlar sunuyor. İşte A101 9 Ekim 2025 aktüel ürün kataloğu ve detaylı ürün listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 EKİM

Sarelle Süper 2'li (Kakaolu Fındık Ezmesi 350 g + Kremini 325 g) ₺219,00

Sarelle Kakaolu Fındık Ezmesi (3x180 g) ₺199,50

Milkten Labne (3x180 g) ₺99,50

Tahsildaroğlu Olgunlaştırılmış Klasik Beyaz Peynir (400 g) ₺99,50

Polonez Hindi Füme (2x50 g) ₺39,50

Bağhvan Tam Yağlı Süzme Peynir (500 g) ₺89,50

Nut Master %100 Yerfıstığı Ezmesi (1 KG) ₺139,00

Lokman Çilek Reçeli (1 KG) ₺109,00

Bonfilet Dana Kavurma (YENİ ÜRÜN) ₺899,00

SuperFresh Dondurulmuş Mantı (Aile Boyu) ₺149,00

Feast İnce Çıtır Patates (1 KG) ₺89,50

Lezita Dondurulmuş Piliç Çıtır Fileto (700 g) (YENİ ÜRÜN) ₺135,00

Lezita Dondurulmuş Piliç Köfte (1 KG) ₺109,00

Lezita Piliç Kokteyl Sosis (1 KG) ₺95,00

Pizzalando Dondurulmuş Margarita Pizza (400 g) ₺45,00

Yudum Ayçiçek Yağı (1 L) ₺42,50

Arbella Makarna (500 g - Spagetti, Burgu, Kalem Kesme) ₺22,50

Arbella Pırıl Sevimli Rekamlar Vitaminli Makarna (400 g) ₺22,50

Duru Bulgur (1 KG - Köftelik, Pilavlık) ₺25,50

Bizim Paket Margarin (3x250 g) ₺94,50

Bizim Kase Margarin (250 g) ₺35,00

Mini Simit (225 g - Misket, Susamlı, Çörekotlu) ₺79,50

Pakmaya İnstant Maya (5'li) ₺69,50

Hasata Kadim Tohumu (Börülce 250 g, Kadim Köy Ekmeği/Karakılçık Unu 500 g) ₺38,50 / ₺43,50

Unlum Tam Buğdaylı Lavaş (8x70 g) ₺79,50

Tada Sebzeli Bulgur Pilavı (250 g) ₺34,50

Tada Etli Kuru Fasulye (250 g) ₺64,50

Tukaş Garnitür (800 g) ₺49,50

Tukaş Ketçap & Mayonez Seti (2'li, 1 KG + 840 G) ₺94,00

Burcu Hazır Konserve Aşure (200 g) ₺45,00

Greenlife Harç (90 g - Köfte, Pide) ₺29,50

Doğadan Gizli Bahçe Paşa Demlik Çay (300'lü) ₺99,50

Jacobs Kahve (16'lı - 2'si 1 Arada / 3'ü 1 Arada) ₺69,50

Coca-Cola Gazlı İçecek (6x400 ml) ₺99,50

Black Bruin Enerji İçeceği (330 ml) ₺29,50

Eti Çikolata Karamel Patlaklı (95 g) ₺69,50

Eti Keyifince Rulo Gofret (70 g) ₺55,00

Eti Baton Çikolata (%27 Fındıklı, 30 g) ₺27,00

Ülker Hanımeller Kurabiye (180 g - Limonlu veya Çikolatalı) ₺42,50

Ülker Hanımeller Gofret (Hindistan Cevizli ve Çikolatalı) ₺42,50

Ülker Çizi Peynir Çeşnili Kraker (70 g) ₺25,00

L'Art Du Chocolat Mini Head Oval Sütlü Çikolata (22 g) ₺22,50

M&M's Çikolata Draje (45 g) ₺35,00

Granio Kırmızı Meyveli Çikolata Bar (40 g) ₺20,00

Riders Kuruyemişli Tahıl Bar (Vitaminli & Kafeinli, 40 g) ₺20,00

Haribo Yumuşak Şeker (250 g - Şeftali, Canavarlar) ₺59,50

Kaju Bang (32 g - Acı Biberli, Tatlı Hardallı, Karamelli Bisküvi) ₺6,50

Vala Çikolata Kaplı Bisküvi (50 g) ₺7,50

C&C Çikolata/Limon Aroma Gofret (350 g) ₺50,00

Eti Ketçaplı Kırmızı Balık Kraker (65 g) ₺16,50

Molped Pure&Soft Günlük Hijyenik Ped (30'lu) ₺39,50

Molped Hijyenik Ped (99+50'li - Pure&Soft Uzun 36'lı, SuperLight gece 30'lu) ₺99,50

Emotion Deodorant Sprey 100 ml (Detox Floral / Aqua Kiss) ₺49,50

Cif Sıvı Ultra&Anında Etki Kiraz çiçeği Kokulu Yüzey Spreyi (2x750 ml) ₺99,50

Bingo Yüzey Temizleyici (2.5 L - Ferahlatıcı / Pırıltılı Doğuşlar) ₺85,00

Regal CXI 482 Silver No-Frost Buzdolabı (482 L Brüt Hacim) ₺20.999,00

SEG BM 5001X Bulaşık Makinesi (6 Programlı) ₺12.999,00

SEG CM 911S INV Silver Çamaşır Makinesi (9 KG, 1000 Devir) ₺13.999,00

Goodwest GW 1414 Fırın (4 Programlı, 76 L) ₺7.999,00

Goodwest GW 1413 Cam Ocak (4 gözlü, Ücretsiz Kurulum) ₺3.999,00

Goodwest GW 1412 Siyah Cam Davlumbaz (60 cm) ₺7.999,00

Regal RU 90 BT/RT 901 Mini Buzdolabı (90 L Net Hacim) ₺6.999,00

Homend 3082H Stand Mikser (6 Kademeli Hız, 5 L Hazne) ₺4.499,00

Arzum AR1111 Starry El Blender Seti (800 W) ₺1.799,00

Kiwi KAH6643 Ultrasonik Hava Nemlendirici (2 L Kapasite) ₺899,00

Kiwi KCJ-1803 Otomatik Narenciye Sıkacağı ₺449,00

Pierre Cardin Dijital Baskül (150 kg Kapasite) ₺299,00

ONVO OVM C1400 Erkek Kişisel Bakım Seti (13 Başlıklı) ₺999,00

Pierre Cardin İyonik Saç Kurutma Makinesi ₺599,00

Kiwi KCC-4322 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi ₺3.699,00

English Home Şarjlı Dikey Süpürge (22.2 V) ₺4.199,00

Schafer Çay Makinesi (1800 W) ₺1.399,00

ONVO OVCM02 Tam Otomatik Kahve Makinesi (1.8 L Su Haznesi) ₺14.999,00

ONVO OVCM03 Filtre Kahve Makinesi (1000 W) ₺1.399,00

Luminarc Kase (14 cm) ₺55,00

Luminarc Tatlı Tabağı (19 cm) ₺55,00

Luminarc Yemek Tabağı (21 cm) ₺55,00

Luminarc Servis Tabağı (24 cm) ₺55,00

Paşabahçe Karmaniyola Karnıyarık Tenceresi (26 cm) ₺139,00

Meşcevher Buharlı Metal Tencere (304 Kalite) ₺399,00

Meşcevher Metal Sosluk Tava (20 cm) ₺289,00

Döküm Sahan (24 cm) ₺299,00

Emaye Kek ve Tart Kalıbı ₺99,50

Rakle Kapaklı Baharatlık (4'lü) ₺99,50

Dondurma/Tatlı Kasesi ₺29,50

Standlı Kesim Panosu (38x29x32.7 cm) ₺249,00

5 Parça Salata Seti ₺149,00

Salata Kurutucu ₺199,00

Mutfak Rendesi ₺39,50

Vip Şeffaf Vakumlu Saklama Kabı Seti (3'lü - 1.7 L, 1.2 L, 0.6 L) ₺149,00

Kavanoz Seti (3'lü - 1000 ml) ₺99,50

Renkli Pipetli Sulu Bardak (2'li - 550 ml) ₺169,00

8 Parça Pipet ₺25,00

Figürlü Saklama Kabı (2'li - 200 ml) ₺49,50

Çok Amaçlı Süzgeçli Kap (3.5 L, 5.2 L) ₺139,00

Detoks Hazneli Pipetli ve Kulplu Matara (1.7 L) ₺199,00

Muz Saklama Kabı ₺20,00

Plastik Askı (5'li) ₺69,50

İlaç Kutusu ₺20,00

2 Katlı Lunch Box ₺149,00

Saklama Kabı (1.2 L + 2x300 ml) ₺149,00

Çikolata ve Bisküvi Saklama Kabı ₺49,50

Ahşap Saplı Metal Tepsi (37x27 cm) ₺149,00

Dekoratif Duvar Saati (50 cm) ₺229,00

Kiwi KBA-71 Ana Kucağı (13 kg taşıma kapasitesi, 10 yıl garanti) ₺3.999,00

(13 kg taşıma kapasitesi, 10 yıl garanti) Pirana Bebek Kamerası (2.4 inç ekran) ₺999,00

Elegans Çift Katlı Anne Bebek Çantası (Termal özellikli) ₺649,00

Bebek Isı/Soğuk Tutucu İzotermik Çanta ₺289,00

Elgans Çok Amaçlı Pamuklu Beşik Çarşafı (3'lü) ₺89,50

Bebek Lastikli Pamuklu Penye Çarşaf (%100 Pamuk) ₺99,50

Erkek/Kız Bebek Takım (1-4 yaş / 6-24 ay) ₺199,00

Bebek Beyaz Atlet Body / Kısa Kolu Body ₺65,00 (Adet Fiyatı)

Bebek Kapüşonlu Çıtçıtlı Sweat ₺149,00

Kız/Erkek Çocuk Sweatshirt (2'li) ₺199,00

Bebek Bere/Patik/Eldiven Seti (3'lü) ₺69,50

Bebek Mama Önlüğü (2'li) ₺75,00

Wee Damaklı Emzik (2'li - No: 2, No: 3) ₺64,50

Wee Kutulu Çocuk Çatal Kaşık Seti ₺79,50

Bebek Güvenlik Ürünleri (Priz Kapakları, Dolap Kilidi vb.) ₺35,00 (Adet Fiyatı)

PP Biberon (125 ml / 250 ml) ₺69,50 / ₺85,00

Cam Biberon (125 ml / 250 ml) ₺99,50 / ₺79,50

Pipetli Tritan Matara ₺99,50

Pipetli Bardak / Pipetli Tombul Matara ₺64,50 / ₺69,50

Smartland Oyuncak Bultak Arı / Sevimli Kule ₺115,00

Oyuncak İkili Kaydırak Salıncak Seti (5 farklı melodi) ₺439,00

Oyuncak Uzaktan Kumandalı Araba ₺479,00

Oyuncak Işıklı ve Sesli Zilli Hayvanlı Piyano ₺219,00

Oyuncak Tekerlekli Bebek Yürüme Oyuncağı ₺209,00

Oyuncak Sesli ve Işıklı Çıngırak ₺179,00

Oyuncak Top Yuvarlama ₺219,00

Oyuncak Yuvarlak Çıngırak ₺55,00

Kız/Erkek Bebek Arabaları ₺119,00

Kurmalı Banyo Oyuncağı (Kaplumbağa ve Ördek) ₺89,50

Oyuncak Çıngıraklı Top / Araba ₺99,50 / ₺89,50

Oyuncak Atlı Bebek Oyuncağı ₺225,00

Kaplumbağa Gezdirme ₺299,00

Scooter (T212 3 Tekerlekli, Işıklı Tekerlekler) ₺699,00

Smartland Oyuncak Woswos Bultak / Oyuncak Çıngıraklı Araba ₺149,00 / ₺89,50

Bebek Puzzle ₺79,50

Mundi Çocuk Hikaye Kitabı / Çılgın Çocuk Kitapları ₺34,50 / ₺49,50