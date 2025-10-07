28 Ekim’le ilgili gelişme! Öğleden sonra tatil mi olacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, halk 2025 yılı tatil planları yapıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan milli bayram yaklaşıyor ama vatandaşlar milli bayram tatilini merak ediyor, okulların ve kamu kurumlarının durumu da merak edilenler arasında. Peki, 28 Ekim'in yarım gün tatil mi olacak? 29 Ekim resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı olan 29 Ekim 2025, çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak geçen, 29 Ekim Çarşamba günü tüm kamu kurumları, okullar, bankalar ve borsa kapalı olacak. Ülke genelinde törenler ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Mevzuata göre, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, öğleden sonra yarım gün tatil ilan edilmiştir. Bu sebeple, 2025 yılında 28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren kamu kurumlarında mesai sona erecek. Okullarda da dersler yarım gün yapılacak, bankalar ve resmi daireler öğleden sonra hizmet vermeyecektir.