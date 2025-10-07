CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler 28 Ekim’le ilgili gelişme! Öğleden sonra tatil mi olacak?

28 Ekim’le ilgili gelişme! Öğleden sonra tatil mi olacak?

Cumhuriyet Bayramı bu yıl 29 Ekim hangi güne denk geliyor? 28 Ekim yarım gün tatil mi, hangi güne denk geliyor? Kamu kurumları, okullar ve bankalar 29 Ekim'de kapalı olacak mı? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2025 Salı 11:30
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
28 Ekim’le ilgili gelişme! Öğleden sonra tatil mi olacak?

Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken, halk 2025 yılı tatil planları yapıyor. Her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan milli bayram yaklaşıyor ama vatandaşlar milli bayram tatilini merak ediyor, okulların ve kamu kurumlarının durumu da merak edilenler arasında. Peki, 28 Ekim'in yarım gün tatil mi olacak? 29 Ekim resmi tatil mi? Detaylar haberimizde...

29 EKİM HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Cumhuriyet'in ilanının 102. yılı olan 29 Ekim 2025, çarşamba gününe denk geliyor. Resmi tatil olarak geçen, 29 Ekim Çarşamba günü tüm kamu kurumları, okullar, bankalar ve borsa kapalı olacak. Ülke genelinde törenler ve kutlama etkinlikleri düzenlenecek.

28 EKİM YARIM GÜN TATİL Mİ?

Mevzuata göre, Cumhuriyet Bayramı'nın arifesi olan 28 Ekim, öğleden sonra yarım gün tatil ilan edilmiştir. Bu sebeple, 2025 yılında 28 Ekim Salı günü saat 13.00'ten itibaren kamu kurumlarında mesai sona erecek. Okullarda da dersler yarım gün yapılacak, bankalar ve resmi daireler öğleden sonra hizmet vermeyecektir.

İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada...
DİĞER
TikTok’un ‘kısıtlı mod’u bile kısıtlamıyor!
MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir İmralı çıkışı daha: YPG-SDG'ye çağrı yapsın | CHP'den hiçbir halt olmaz
Icardi için flaş iddia!
G.Saray'da büyük hayal kırıklığı! Durumu ciddi şekilde tartışılıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... F.Bahçe'den flaş Tedesco kararı! Milli arada... 11:17
İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI İbrahim Hacıosmanoğlu konuşuyor | CANLI 11:14
Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! Kartal ilk 15 dakikada uçuyor! 10:52
Icardi için flaş iddia! Icardi için flaş iddia! 10:36
F.Bahçe'de şoke eden istatistik! F.Bahçe'de şoke eden istatistik! 10:23
Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı Brown'dan flaş hareket! Kimse ne olduğunu anlamadı 10:14
Daha Eski
Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! Beşiktaş - London Lions basketbol maçı bilgileri! 10:13
Singo için akılalmaz rakam! Singo için akılalmaz rakam! 10:10
Alperen'den Atlanta Hawks'a 19 sayı Alperen'den Atlanta Hawks'a 19 sayı 10:04
Beşiktaş Jurasek'e veda ediyor! Beşiktaş Jurasek'e veda ediyor! 09:41
En-Nesyri Dzeko'yu mumla arıyor! En-Nesyri Dzeko'yu mumla arıyor! 09:36
Singo'nun dönüş tarihi belli oldu! Singo'nun dönüş tarihi belli oldu! 09:25