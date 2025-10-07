28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim’de acil servis açık mı?

CANLI SKOR ANA SAYFA
28 Ekim hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2025 Salı günü hastaneler hizmet veriyor mu? 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hastanelerin çalışma saatleri merak ediliyor. Acil sağlık hizmetleri tüm hastanelerde devam ederken, normal poliklinikler ve bazı birimler kısıtlı hizmet verebilir. Bayram günü planlanan rutin kontroller ve işlemler için hastanelerin resmi web sitesi veya çağrı hatlarından bilgi almak, sürprizlerle karşılaşmamak açısından önemlidir. Peki, 28 Ekim hastaneler açık mı, kapalı mı? 28 Ekim 2025 Salı günü hastaneler hizmet veriyor mu, acil servis açık mı?

28 Ekim hastaneler açık mı? 28 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda devlet ve özel hastanelerin çalışma durumu merak ediliyor. Vatandaşlar, 28 Ekim Salı günü hastaneler açık mı? Sorusunun cevabını araştırıyor. Bu tarihte acil servisler kesintisiz hizmet verirken, poliklinik ve randevulu hizmetlerde bazı hastaneler sınırlı çalışabilir. Vatandaşların acil olmayan işlemler için önceden bilgi alması öneriliyor. Peki, 28 Ekim hastaneler açık mı, 28 Ekim tarihinde hastaneler hizmet veriyor mu? Acil servis açık mı? Detaylar haberimizde…

28 EKİM HASTANELER AÇIK MI?

Hastanelerin poliklinik hizmetleri ve sağlık ocakları, 28 Ekim günü öğlene kadar hizmet vermeye devam eder. Saat 13:00'ten itibaren ise resmi tatil başladığı için poliklinikler genellikle kapalı olur ve hasta kabulü yapılmaz.

28 EKİM GÜNÜ ACİL SERVİSLER AÇIK MI?

Tüm hastanelerin acil servisleri 28 Ekim günü tam gün (7/24) açık kalmaya devam edecektir. Acil durumlar için hastanelerin acil bölümlerine başvurabilirsiniz. Rutin muayene veya randevularınız için 28 Ekim günü öğleden önce hastaneye gitmeniz gerekir. Öğleden sonra sadece acil servisler hizmet verecektir.

