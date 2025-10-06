Türkiye milli maç ne zaman? Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? A Milli Futbol Takımı maç takvimi!

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye için kader haftası başlıyor. Gruptaki yerimizi sağlamlaştırmak için hayati önem taşıyan Bulgaristan-Türkiye maçı hangi gün? Müsabaka Türkiye saati ile kaçta başlayacak ve futbolseverler maçı hangi platformlardan canlı izleyebilecek? Tüm yayın bilgileri ve maçın önemine dair detaylar bu haberde!

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Millî Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda üçüncü maçını 11 Ekim 2025 Cumartesi günü oynayacak.

Bulgaristan – Türkiye maçı saat 21.45'te başlayacak.

BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TV8 ve Exxen platformlarından canlı olarak yayınlanacak.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

A Millî Takımımız, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 16.15'te Bulgaristan maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sofya'ya gidecek.

Ay-Yıldızlılar, Sofya'ya varışı takiben Bulgaristan - Türkiye karşılaşmasının oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, stadyumda saat 19.00'da basın toplantısı düzenleyecek.

Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda 11 Ekim Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak Bulgaristan - Türkiye müsabakası

A Millî Takımımız, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

Ay-Yıldızlılar, Türkiye - Gürcistan maçı öncesindeki resmî antrenmanını 13 Ekim Pazartesi günü saat 11.30'da Riva'da yapacak ve aynı gün saat 20.00'de kara yoluyla Kocaeli'ye geçecek ve karşılaşma öncesinde bu şehirde konaklayacak.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir futbolcumuz, 20.45'te Kocaeli Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek; saat 21.15'te ise stadyumda Millî Takımımızın kısa bir yürüyüşü gerçekleşecek.

Kocaeli Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı Türkiye - Gürcistan karşılaşması, 14 Ekim Salı günü saat 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.