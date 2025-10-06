İZSU SU KESİNTİSİ | 6-7 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, İZSU su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. 6-7 Ekim tarihleri arasında bazı ilçelerde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. İZSU, kesintilerin etkileneceği bölgeleri ve suların yeniden verileceği saatleri resmi internet sitesinden paylaştı. Özellikle Bornova, Karşıyaka, Buca, Konak ve Gaziemir gibi ilçelerde arıza ve bakım nedeniyle su kesintisi uyarısı yapıldı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 6-7 Ekim İZSU su kesintisi listesi ve detaylı saat bilgileri...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

DİKİLİ, Çandarlı Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 13:00 ile 15:00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni, Ana Boru Arızası'dır.

GAZİEMİR, Aktepe ve Emrez Mahalleleri'nde, 06.10.2025 tarihinde 13:25 ile 15:25 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiye, 180 Sokak içerisindeki Ana Boru Arızası neden olmuştur.

KARABAĞLAR'da, Devirim, Günaltay ve Kibar Mahalleleri'ni etkileyecek kesinti, 06.10.2025 tarihinde 07:20'den 17:00'ye kadar, yaklaşık 10 saat sürecektir. Bu kesintinin sebebi Ana Boru Arızası olup, 3811 Sokak içi arızasıdır.

KİRAZ, Yeni Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 15:20 ile 17:00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Yeni Mahalle'de meydana gelen Ana Boru Arızası nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

KONAK, Çınartepe Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 14:20 ile 16:20 saatleri arasında yaklaşık 2 saat sürecek bir kesinti planlanmıştır. Neden, 2628 Sokak No:5 önündeki Ana Boru Arızası'dır.

MENDERES, Çukurkalı Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 13:24 ile 15:24 saatleri arasında yaklaşık 2 saat kesinti olacaktır. 2203 Sokak ve çevresindeki Ana Boru Arızası bu kesintiye sebep olmuştur.

MENDERES, Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 11:12 ile 14:12 saatleri arasında yaklaşık 3 saat kesinti yaşanacaktır. 3036 Sokak ve çevresindeki Ana Boru Arızası nedeniyle kesinti mevcuttur.

MENEMEN, Haykıran Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 11:05 ile 14:00 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin tek nedeni Ana Boru Arızası'dır.

SEFERİHİSAR, Düzce ve Ulamış Mahalleleri'nde, 06.10.2025 tarihinde 08:30'dan 16:00'ya kadar yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ağaççeşmesi mevkiindeki Ana Boru Arızası'ndan dolayı bölgeye sular verilememektedir.

SELÇUK, Zeytinköy Mahallesi'nde, 04.10.2025 tarihinde 10:35 ile 12:35 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır/yaşanacaktır. Kesintiye Zeytinköy Atatürk Cad. 2. Sokak'taki Ana Boru Arızası neden olmuştur.

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ