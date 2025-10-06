CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler İZSU SU KESİNTİSİ | 6-7 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İZSU SU KESİNTİSİ | 6-7 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İzmir’de su kesintisi var mı, sular ne zaman gelecek?” sorusu 6-7 Ekim tarihlerinde gündemde. İZSU Genel Müdürlüğü, bakım, onarım ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok ilçede geçici su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Özellikle Karabağlar, Çiğli, Bayraklı, Menemen ve Narlıdere ilçelerinde planlı su kesintileri yapılacak.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 15:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İZSU SU KESİNTİSİ | 6-7 Ekim İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri?

İzmir'de yaşayan vatandaşlar, İZSU su kesintisi duyurularını yakından takip ediyor. 6-7 Ekim tarihleri arasında bazı ilçelerde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yaşanıyor. İZSU, kesintilerin etkileneceği bölgeleri ve suların yeniden verileceği saatleri resmi internet sitesinden paylaştı. Özellikle Bornova, Karşıyaka, Buca, Konak ve Gaziemir gibi ilçelerde arıza ve bakım nedeniyle su kesintisi uyarısı yapıldı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 6-7 Ekim İZSU su kesintisi listesi ve detaylı saat bilgileri...

İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

DİKİLİ, Çandarlı Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 13:00 ile 15:00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat sürecek bir su kesintisi olacaktır. Kesintinin nedeni, Ana Boru Arızası'dır.

GAZİEMİR, Aktepe ve Emrez Mahalleleri'nde, 06.10.2025 tarihinde 13:25 ile 15:25 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanacaktır. Kesintiye, 180 Sokak içerisindeki Ana Boru Arızası neden olmuştur.

KARABAĞLAR'da, Devirim, Günaltay ve Kibar Mahalleleri'ni etkileyecek kesinti, 06.10.2025 tarihinde 07:20'den 17:00'ye kadar, yaklaşık 10 saat sürecektir. Bu kesintinin sebebi Ana Boru Arızası olup, 3811 Sokak içi arızasıdır.

KİRAZ, Yeni Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 15:20 ile 17:00 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Yeni Mahalle'de meydana gelen Ana Boru Arızası nedeniyle kesinti yaşanacaktır.

KONAK, Çınartepe Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 14:20 ile 16:20 saatleri arasında yaklaşık 2 saat sürecek bir kesinti planlanmıştır. Neden, 2628 Sokak No:5 önündeki Ana Boru Arızası'dır.

MENDERES, Çukurkalı Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 13:24 ile 15:24 saatleri arasında yaklaşık 2 saat kesinti olacaktır. 2203 Sokak ve çevresindeki Ana Boru Arızası bu kesintiye sebep olmuştur.

MENDERES, Özdere Cumhuriyet Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 11:12 ile 14:12 saatleri arasında yaklaşık 3 saat kesinti yaşanacaktır. 3036 Sokak ve çevresindeki Ana Boru Arızası nedeniyle kesinti mevcuttur.

MENEMEN, Haykıran Mahallesi'nde, 06.10.2025 tarihinde 11:05 ile 14:00 saatleri arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Kesintinin tek nedeni Ana Boru Arızası'dır.

SEFERİHİSAR, Düzce ve Ulamış Mahalleleri'nde, 06.10.2025 tarihinde 08:30'dan 16:00'ya kadar yaklaşık 8 saat su kesintisi yaşanacaktır. Ağaççeşmesi mevkiindeki Ana Boru Arızası'ndan dolayı bölgeye sular verilememektedir.

SELÇUK, Zeytinköy Mahallesi'nde, 04.10.2025 tarihinde 10:35 ile 12:35 saatleri arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi yaşanmıştır/yaşanacaktır. Kesintiye Zeytinköy Atatürk Cad. 2. Sokak'taki Ana Boru Arızası neden olmuştur.

İZSU SU KESİNTİSİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ASKİ SU KESİNTİSİ SORGULA | Ankara'da sular ne zaman gelecek? Devamını Oku BUNU DA OKU

G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme!
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı!
DİĞER
Süper Lig'de hoca kıyımı erken başladı! İşte 8 haftada gönderilen isimler...
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı
İşte Icardi’nin mutsuzluğunun 3 nedeni!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
1461 Trabzon'da Olcay Şahan dönemi! 1461 Trabzon'da Olcay Şahan dönemi! 15:15
İşte Cannavaro'nun yeni takımı! İşte Cannavaro'nun yeni takımı! 15:01
Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı Icardi için flaş ayrılık iddiası! Canlı yayında açıkladı 14:33
İspanya'da Rodri şoku! İspanya'da Rodri şoku! 14:24
G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme! 13:44
FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı iddiası! FIFA'dan 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı iddiası! 12:22
Daha Eski
F.Bahçe'de o isim aday kadrodan çıkarıldı F.Bahçe'de o isim aday kadrodan çıkarıldı 11:50
Buruk’tan kadro kararı: Kazanan takımı... Buruk’tan kadro kararı: Kazanan takımı... 11:34
Trabzonspor'dan iyi başlangıç Trabzonspor'dan iyi başlangıç 11:16
Guidetti: Bu seneki takımdan... Guidetti: Bu seneki takımdan... 11:15
Cazaute: Bu sezon neler yapacağımızı... Cazaute: Bu sezon neler yapacağımızı... 11:13
F.Bahçe'nin deplasman karnesinde flaş detay! F.Bahçe'nin deplasman karnesinde flaş detay! 11:06