CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler BİM'DE BU HAFTA SALI GÜNÜ NELER VAR? (7 Ekim) BİM yağ, pirinç ve atıştırmalık fiyatları!

BİM'DE BU HAFTA SALI GÜNÜ NELER VAR? (7 Ekim) BİM yağ, pirinç ve atıştırmalık fiyatları!

7 Ekim Salı BİM Aktüel Ürünler kataloğu nihayet yayınlandı! BİM'in haftalık temel ihtiyaçlar indirimleri Salı günü başlıyor. Bu hafta özellikle mutfak ve gıda ürünlerinde büyük fırsatlar var. Raflara gelecek ürünler arasında dev boy Aknaz Tost Peyniri, 10 kg Buğday Unu ve çeşitli kahvaltılıklar dikkat çekiyor. Peki, 7 Ekim Salı BİM indirimli ürünler neler, hangi ürünler indirime girecek? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 13:57
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BİM'DE BU HAFTA SALI GÜNÜ NELER VAR? (7 Ekim) BİM yağ, pirinç ve atıştırmalık fiyatları!

BİM 7 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER | BİM'de Salı günü indirime giren ürünler neler? BİM'in Salı günü başlayan 7 Ekim fırsatları tatlı severleri ve evini düzenleyenleri sevindirecek! Bu hafta Milka çikolata ve atıştırmalık çeşitlerinde, ayrıca temizlik ve tekstil ürünlerinde cazip indirimler var. Hafta boyu geçerli olacak indirimlerle mutfağınızın temel gereksinimlerini çok uygun fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. BİM 7 Ekim indirim kataloğunun en çok merak edilen ürünlerini ve fiyatlarını sizler için listeledik.

BİM 7 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU

BİM'in asıl büyük aktüel ürünleri (elektronik, küçük ev aletleri, mobilya, giyim) genellikle Cuma günleri satışa sunulmaktadır. 7 Ekim Salı kataloğundaki diğer tüm indirimli ürünleri ve Cuma günü gelecek büyük ürünleri (Ankastre Set, TV, Olta Takımı gibi) öğrenmek için 10 Ekim Cuma Aktüel Kataloğu listesini de kontrol etmelisiniz.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER | 10 EKİM BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? Devamını Oku BUNU DA OKU

BİM 7 EKİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz sıkıntısı!
G.Saray'ın rakibi Monaco’da flaş gelişme!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
Başkan Erdoğan'dan 11. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı'nda önemli açıklamalar
İşte Icardi’nin mutsuzluğunun 3 nedeni!
2 Süper Lig ekibine transfer yasağı cezası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2 Süper Lig ekibine transfer yasağı cezası! 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı cezası! 12:22
F.Bahçe'de o isim aday kadrodan çıkarıldı F.Bahçe'de o isim aday kadrodan çıkarıldı 11:50
Buruk’tan kadro kararı: Kazanan takımı... Buruk’tan kadro kararı: Kazanan takımı... 11:34
Trabzonspor'dan iyi başlangıç Trabzonspor'dan iyi başlangıç 11:16
Guidetti: Bu seneki takımdan... Guidetti: Bu seneki takımdan... 11:15
Cazaute: Bu sezon neler yapacağımızı... Cazaute: Bu sezon neler yapacağımızı... 11:13
Daha Eski
F.Bahçe'nin deplasman karnesinde flaş detay! F.Bahçe'nin deplasman karnesinde flaş detay! 11:06
Göztepe'nin savunmaları geçit vermiyor! Göztepe'nin savunmaları geçit vermiyor! 11:05
Augsburg’lu Mert Kömür’den 1 gol 1 asist! Augsburg’lu Mert Kömür’den 1 gol 1 asist! 10:37
2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi yarın yapılacak! 2026 FIBA Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi yarın yapılacak! 10:36
Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı Derbi tekrar oynanacak mı? Çulcu açıkladı 10:28
Mourinho’dan itiraf: Risk almak istemedim! Mourinho’dan itiraf: Risk almak istemedim! 10:22