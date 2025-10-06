6 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

Haftanın ilk günü, televizyon ekranlarında tam bir şölen havası! 6 Ekim 2025 Pazartesi akşamı, kanallar izleyicilerini unutulmaz yapımlarla buluşturmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, bugün televizyonda neler olduğunu merak ediyor. 6 Ekim Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı aratılıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? Detaylar haberimizde...
ATV YAYIN AKIŞI 6 EKİM
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Aynadaki Yabancı
23.20 Top Gun
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Uzak Şehir
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.15 Ben Leman
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Kıskanmak
22.30 Ben Leman
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Aile
08.15 Bu Sabah
10.00 Veliaht
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Güldür Güldür Show
22.45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 İstanbullu Gelin
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.29 Kalk Gidelim
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
14.10 Seksenler
14.30 Gönül Dağı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
20.00 Cennetin Çocukları
22.20 Gönül Dağı
TV8 YAYIN AKIŞI 6 EKİM
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
11.15 MasterChef Türkiye
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye