Haberler Haberler 6 EKİM TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı!

6 Ekim 2025 Pazartesi akşamı televizyon kanalları, yeni haftaya dopdolu içeriklerle başlıyor. Ekran başındaki izleyiciler “Bu akşam televizyonda ne var?” ve “Hangi diziler yayınlanıyor?” sorularının yanıtını merak ediyor. Ulusal kanallar, hem sevilen dizileriyle hem de ilgi çekici yarışma programlarıyla izleyicilere keyifli bir akşam vaat ediyor.

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 08:57
Haftanın ilk günü, televizyon ekranlarında tam bir şölen havası! 6 Ekim 2025 Pazartesi akşamı, kanallar izleyicilerini unutulmaz yapımlarla buluşturmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, bugün televizyonda neler olduğunu merak ediyor. 6 Ekim Pazartesi günü televizyonda hangi dizilerin ve programların yayınlanacağı aratılıyor. Peki, Bugün televizyonda neler var? Detaylar haberimizde...

ATV YAYIN AKIŞI 6 EKİM

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Gözleri Karadeniz

16.00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Aynadaki Yabancı

23.20 Top Gun

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Arka Sokaklar

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

NOW TV YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.30 Yasak Elma

13.30 En Hamarat Benim

16.15 Ben Leman

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kıskanmak

22.30 Ben Leman

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Aile

08.15 Bu Sabah

10.00 Veliaht

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

22.45 Bahar

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

16.15 Söz

19.00 Star Haber

20.00 Erkek Güzeli Sefil Bilo

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.29 Kalk Gidelim

09.25 Adını Sen Koy

10.30 Alişan ile Hayata Gülümse

14.10 Seksenler

14.30 Gönül Dağı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

22.20 Gönül Dağı

TV8 YAYIN AKIŞI 6 EKİM

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Oynat Bakalım

09.00 Gel Konuşalım

11.15 MasterChef Türkiye

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

