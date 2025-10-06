6 Ekim okullar tatil mi? SON DAKİKA! Bugün resmi tatil mi?

CANLI SKOR ANA SAYFA
6 Ekim bugün okullar tatil mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Bugünün resmi tatil olup olmadığı araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci ve velinin gözü bu haberde! 6 Ekim'in İstanbul'un Kurtuluşu olması nedeniyle okulların durumu ve resmi tatil kararı geldi mi? Net bilgi için tıklayın ve öğrenin!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 08:40 Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2025 Pazartesi 08:41
Bugün okullar kapalı mı? İstanbul için büyük anlam taşıyan bu tarihi gün, maalesef ulusal takvimde resmi tatil olarak yer almıyor. Peki, öğrencileri ve kamu çalışanlarını nasıl bir gün bekliyor? 6 Ekim, işgalden kurtuluşun yıldönümü olması nedeniyle özellikle İstanbul'da çeşitli etkinlik ve törenlerle kutlanmaktadır. Şehir genelindeki bu kutlamalar nedeniyle bazı bölgelerde geçici trafik düzenlemeleri veya toplu taşımada yoğunluk yaşanabilir. Peki, 6 Ekim okullar tatil mi?

6 EKİM OKULLAR TATİL Mİ?

6 Ekim resmi tatil değildir ve okullar tatil değildir.

6 EKİM RESMİ TATİL Mİ?

6 Ekim, İstanbul'un Kurtuluşu'nun yıl dönümü olsa da, bu gün ulusal resmi tatil takviminde yer almamaktadır.

Bu nedenle, 6 Ekim'de (Pazartesi):

  • Okullar açıktır ve eğitim-öğretime devam etmektedir.

  • Kamu kurumları, bankalar ve özel sektör iş yerleri normal mesai düzeninde çalışmaktadır.

İstanbul'a özel yerel kutlamalar yapılmakla birlikte, Türkiye genelinde resmi bir tatil uygulaması bulunmamaktadır.

6 EKİM'İN ÖNEMİ NEDİR?

6 Ekim 1923, Kurtuluş Savaşı'nın askeri ve siyasi zaferlerinin ardından, başkentin fiilen özgürlüğüne kavuştuğu gündür.

İşgalin Sonu: I. Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması'na dayanarak İtilaf Devletleri (İngiliz, Fransız, İtalyan ve az sayıda Yunan birliği), 13 Kasım 1918'de donanmalarıyla İstanbul'a girerek şehri işgal etmişti. Bu işgal, yaklaşık 4 yıl 10 ay 23 gün sürmüştür.

Milli Mücadelenin Tamamlanması: Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan zaferler ve ardından imzalanan Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923), işgal kuvvetlerinin İstanbul'dan tamamen çekilmesini zorunlu kıldı.

Türk Ordusunun Girişi: İşgal kuvvetlerinin son birliği 4 Ekim 1923'te Dolmabahçe Sarayı önünde Türk bayrağını selamlayarak şehri terk etti. İki gün sonra, 6 Ekim 1923'te, Şükrü Naili Paşa komutasındaki 3. Kolordu birlikleri, büyük bir coşkuyla ve halkın yoğun sevinç gösterileri eşliğinde İstanbul'a girdi. Bu olayla birlikte şehirdeki işgal resmen sonlanmış oldu.

Cumhuriyet Yolunda Kritik Adım: İstanbul'un kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından (29 Ekim 1923) sadece kısa bir süre önce gerçekleşmesi nedeniyle, yeni Türk Devleti'nin egemenliğini ve bağımsızlığını tescilleyen son ve kritik adım olarak kabul edilir.

