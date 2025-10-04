CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler MasterChef 3 Ekim eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef eleme adayları son liste!

MasterChef 3 Ekim eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef eleme adayları son liste!

MasterChef Türkiye’de 3 Ekim 2025 Cuma akşamı heyecan dolu anlar yaşandı. Haftanın son dokunulmazlık oyunu oynandı ve eleme potasına girecek isimler belli oldu. Bireysel dokunulmazlık mücadelesinde başarısız olan yarışmacılar arasında en kötü tabağı çıkaran isim, haftanın son eleme adayı olarak potaya dahil edildi. Peki MasterChef’te bu hafta eleme potasında kimler var, son eleme adayı kim oldu?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 08:49
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MasterChef 3 Ekim eleme adayı kim oldu? MasterChef eleme adayları kimler? MasterChef eleme adayları son liste!

MasterChef 3 Ekim eleme adayı kim oldu? TV8'in fenomen yarışması MasterChef Türkiye'de 3 Ekim 2025 Cuma günü eleme heyecanı doruktaydı. Yarışmacılar önce dokunulmazlık oyunu için mutfakta hünerlerini sergiledi. Takım dokunulmazlığının ardından bireysel dokunulmazlık oynandı ve jürinin beğenmediği tabakları yapan isimler potaya girmemek için kıyasıya mücadele verdi. Ancak günün sonunda en başarısız tabağı çıkaran yarışmacı, haftanın son eleme adayı oldu. Peki MasterChef'te bu hafta eleme potasına kimler girdi, son aday olarak kimin adı yazıldı? İşte son bölümde yaşanan gelişmeler ve eleme listesi...

MASTERCHEF 3 EKİM ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye 2025'te günün eleme adayı Sezer oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

  • Mert
  • Onur
  • Deniz
  • Furkan
  • Murat Can
  • Çağatay
  • Sezer

MASTERCHEF TÜRKİYE 2025

TV8 ekranlarında yayınlanmaya başladığı günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitleyen yemek yarışması programı MasterChef Türkiye'de her bölüm nefes kesiyor! TV8'in heyecan dolu yemek yarışması MasterChef yeni sezonda da tüm hızıyla devam ediyor. Dünyaca ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın karşısına çıkacak yarışmacılar, adeta ecel terleri döküyor. Peki kendilerinden istenen yemekleri, servis edilebilir hale getirmek için tüm gayretlerini ortaya koyan yarışmacılardan hangileri geçer not alacak?

MASTERCHEF YENİ BÖLÜM TANITIMI İZLE

Tedesco döneminde köklü değişim!
Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
DİĞER
Galatasaray-Beşiktaş derbisi için 10 kritik madde! İşte öne çıkan detaylar...
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Okan Buruk’a dev zam!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Beşiktaş derbisi detayları! Galatasaray - Beşiktaş derbisi detayları! 09:49
F.Bahçe Samsun'a konuk olacak! F.Bahçe Samsun'a konuk olacak! 09:35
G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk... G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk... 09:30
Tedesco döneminde köklü değişim! Tedesco döneminde köklü değişim! 09:26
Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 09:19
Okan Buruk’a dev zam! Okan Buruk’a dev zam! 08:55
Daha Eski
"Adeta bir çalım makinesi" "Adeta bir çalım makinesi" 08:51
Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 08:24
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:30
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:29
Bolu'da kazanan Esenler Erok! Bolu'da kazanan Esenler Erok! 00:19
Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... 00:14