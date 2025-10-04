CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı?

Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı?

Altına yatırım yapan vatandaşların aklında sıkça “Hafta sonu altın alınır mı, satılır mı?” sorusu yer alıyor. Cumartesi ve Pazar günleri kuyumcuların açık olup olmadığı, bankalarda altın alım satım işlemlerinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Peki, Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı? İşte detaylar!

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 27 Eylül 2025 Cumartesi 15:06 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 12:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Hafta sonu altın alınır mı? Cumartesi altın piyasası açık mı, piyasalar kapalıyken altın alınır mı?

"Hafta sonu altın alınır mı, hafta sonu altın satışı yapılır mı?" sorusu, yatırımcıların en çok araştırdığı konular arasında. Özellikle bankalar, online yatırım uygulamaları ve kuyumcular üzerinden altın alım satım işlemlerinin hafta sonu nasıl işlediği merak ediliyor. Hafta sonu altın almak mantıklı mı? Hafta sonu altın fiyatları yükselir mi, düşer mi? Kuyumcular pazar günü açık mı? Detaylar haberimizde...

HAFTA SONU ALTIN ALINIR MI?

Cumartesi günleri birçok kuyumcu açık olsa da Pazar günleri genellikle kapalıdır.

CUMARTESİ GÜNÜ BANKADAN ALTIN ALINIR MI?

Bankaların mobil uygulamalarında hafta sonu da altın alım-satım yapılabilir. Ancak bu işlemlerde makas aralığı (alış ve satış fiyatı farkı) hafta sonu genellikle daha geniştir.

CUMARTESİ GÜNÜ ALTIN PİYASASI AÇIK MI?

Altın fiyatları hafta içi serbest piyasa ve ons altın hareketlerine bağlı olarak anlık değişim gösteriyor. Hafta sonları ise bankalar, kuyumcular ve online platformlar üzerinden altın alım satımı farklı şekilde işliyor.

Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
Gittiği yerde umduğunu bulamadı!
DİĞER
Gözleri KaraDeniz'de Azil sonunda Maçariler’in başına geçti
CANLI ANLATIM | Hamas'tan Gazze yanıtı: Müzakerelere hazırız | Trump'tan Türkiye'ye teşekkür İsrail'e uyarı: Bombalamayı derhal durdurun
Yalçın’dan derbi uyarısı: Bu maç...
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Real Oviedo - Levante maçı hangi kanalda? Real Oviedo - Levante maçı hangi kanalda? 13:19
Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Galatasaray - Beşiktaş maçı hangi kanalda? 13:08
Şampiyonlar Ligi formatı yeniden değişiyor! Şampiyonlar Ligi formatı yeniden değişiyor! 12:57
Yalçın’dan derbi uyarısı: Bu maç... Yalçın’dan derbi uyarısı: Bu maç... 12:39
Guardiola’dan Filistin’le dayanışma çağrısı! Guardiola’dan Filistin’le dayanışma çağrısı! 12:10
Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 12:02
Daha Eski
Derbinin VAR hakemi açıklandı! Derbinin VAR hakemi açıklandı! 12:00
Augsburg - Wolfsburg maçı hangi kanalda? Augsburg - Wolfsburg maçı hangi kanalda? 11:59
Sprint yarışının galibi Bezzecchi! Sprint yarışının galibi Bezzecchi! 11:50
Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? Bayer Leverkusen - Union Berlin maçı hangi kanalda? 11:37
Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? Werder Bremen - St Pauli maçı hangi kanalda? 11:26
Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! Del Piero'dan dikkat çeken Kenan sözleri! 11:22