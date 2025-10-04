CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Galatasaray – Beşiktaş derbisi yağmurlu mu geçecek, hava sıcaklığı nasıl olacak?

Galatasaray – Beşiktaş derbisi yağmurlu mu geçecek, hava sıcaklığı nasıl olacak?

Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisi öncesi taraftarların aklında tek bir soru var: Maç günü hava nasıl olacak? Meteoroloji raporlarına göre İstanbul’da hava parçalı bulutlu olacak ve yağış ihtimali oldukça düşük. Peki sıcaklıklar maç saatinde kaç dereceyi gösterecek? Taraftarlar için açık tribünlerde hafif rüzgara karşı önlem almak gerekiyor mu? Maç saatinde saha koşulları futbol oynamaya uygun görünüyor.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 09:56
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray – Beşiktaş derbisi yağmurlu mu geçecek, hava sıcaklığı nasıl olacak?

Süper Lig'in 8. haftasında İstanbul'da oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisi öncesi hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre maç günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, yağış ihtimali düşük. Sıcaklıkların 17–20°C civarında olması öngörülüyor ve rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Taraftarlar ve futbolcular için maç saatinde saha koşulları uygun olacak, ancak açık tribünlerdeki seyircilerin hafif rüzgara karşı önlem alması tavsiye ediliyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş derbisi yağmurlu mu geçecek, hava sıcaklığı nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ YAĞMURLU MU GEÇECEK, HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Meteoroloji raporlarına göre İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak ve yağış ihtimali oldukça düşük. Rüzgar saha koşullarını etkiler mi? Tahminlere göre sıcaklıklar 17–20°C civarında seyredecek ve rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray Beşiktaş (GS-BJK) derbisi hangi kanalda, şifresiz mi? Devamını Oku BUNU DA OKU

4 EKİM HAVA DURUMU

Icardi'nin dikkat çeken Beşiktaş karnesi!
Tedesco döneminde köklü değişim!
DİĞER
Barış Falay 'Kuruluş Orhan'ı anlattı: “Yüksek kalitede bir oyuncu ekibi bir araya geldi!”
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
Okan Buruk’a dev zam!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray - Beşiktaş derbisi detayları! Galatasaray - Beşiktaş derbisi detayları! 09:49
F.Bahçe Samsun'a konuk olacak! F.Bahçe Samsun'a konuk olacak! 09:35
G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk... G.Saraylıları endişelendiren gelişme! Okan Buruk... 09:30
Tedesco döneminde köklü değişim! Tedesco döneminde köklü değişim! 09:26
Derbide hava nasıl olacak? Derbide hava nasıl olacak? 09:19
Okan Buruk’a dev zam! Okan Buruk’a dev zam! 08:55
Daha Eski
"Adeta bir çalım makinesi" "Adeta bir çalım makinesi" 08:51
Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 4 Ekim Cumartesi 2025 08:24
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:30
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:29
Bolu'da kazanan Esenler Erok! Bolu'da kazanan Esenler Erok! 00:19
Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... 00:14