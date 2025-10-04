Süper Lig'in 8. haftasında İstanbul'da oynanacak Galatasaray – Beşiktaş derbisi öncesi hava durumu merak ediliyor. Meteoroloji raporlarına göre maç günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor, yağış ihtimali düşük. Sıcaklıkların 17–20°C civarında olması öngörülüyor ve rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Taraftarlar ve futbolcular için maç saatinde saha koşulları uygun olacak, ancak açık tribünlerdeki seyircilerin hafif rüzgara karşı önlem alması tavsiye ediliyor. Peki, Galatasaray – Beşiktaş derbisi yağmurlu mu geçecek, hava sıcaklığı nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİSİ YAĞMURLU MU GEÇECEK, HAVA SICAKLIĞI NASIL OLACAK?

Meteoroloji raporlarına göre İstanbul'da hava parçalı bulutlu olacak ve yağış ihtimali oldukça düşük. Rüzgar saha koşullarını etkiler mi? Tahminlere göre sıcaklıklar 17–20°C civarında seyredecek ve rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

4 EKİM HAVA DURUMU